Фирма «Рустам Курмаев и партнеры» объявила об открытии налоговой практики

Рустам Курмаев отмечает, что сегодня защита госинтересов крайне актуальна, различных проверок в отношении бизнеса будет всё больше. Он подчеркнул, что фирма «Рустам Курмаев и партнеры» занимается не только разрешением различных споров. Глава фирмы поприветствовал Елену в команде и пожелал ей успешных проектов в своей компании. Он также добавил, что рад видеть во главе нового направления деятельности фирмы профессионала с таким опытом.