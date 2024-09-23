Фирма «Рустам Курмаев и партнеры» объявила об открытии налоговой практики

Posted 23 сентября, 08:01
Published 23 сентября, 08:01
Modified 23 сентября, 08:01
Updated 23 сентября, 08:01
У Елены Констандиной наработан уже десятилетний опыт в разрешении налоговых споров, она как специалист сопровождает выездные и камеральные налоговые проверки, консультирует по вопросам в сфере налогообложения и занимается выявлением и оценкой различных рисков. Свой опыт она получила, работая в лучших юридических фирмах страны. Она специализируется на разрешении налоговых споров о необоснованной налоговой выгоде и сборе доказательной базы. В прошлом году редакторы рейтинга издания «Коммерсантъ» рекомендовали Елену Констандину в категориях «Налоговые споры» и «Налоговое консультирование».
Рустам Курмаев отмечает, что сегодня защита госинтересов крайне актуальна, различных проверок в отношении бизнеса будет всё больше. Он подчеркнул, что фирма «Рустам Курмаев и партнеры» занимается не только разрешением различных споров. Глава фирмы поприветствовал Елену в команде и пожелал ей успешных проектов в своей компании. Он также добавил, что рад видеть во главе нового направления деятельности фирмы профессионала с таким опытом.
В свою очередь руководитель налоговой практики Елена Констандина поделилась, что очень рада возглавить налоговую практику в фирме с такой репутацией, и добавила, что для нее большая честь присоединиться к профессионалам.