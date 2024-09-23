Будущее казахстанского футбола: тренеры, стратегии и планы

Казахстанскому футболу не хватает чуть больше шоу, зрелищности и ожесточенности в борьбе за чемпионство. Но пока вместо напряженного сценария фанаты часто наблюдают унылое повествование даже на уровне КПЛ, где интрига заканчивается еще до начала второго тайма. Кроме того, клубы страдают от дефицита звезд, и речь не о титулах, а о медийном влиянии, возможности привлечь к себе внимание и одним только именем собрать стадион. Ведь, как показывает опыт Аршавина в «Кайрате», людям нравится не только игра, но и харизма футболистов.