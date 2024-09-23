Будущее казахстанского футбола: тренеры, стратегии и планы

Posted 23 сентября, 07:32
Published 23 сентября, 07:32
Modified 23 сентября, 07:32
Updated 23 сентября, 07:32
Как вдохнуть жизнь в казахстанский футбол, чтобы зритель не зевал, а болел всей душой? Как помочь молодым талантам не «прогорать» на скамейке запасных, а уверенно выходить на поле? Может ли системное развитие инфраструктуры и тренерского потенциала в стране сделать Казахстан футбольной Меккой Центральной Азии? Таких вопросов много. Если почитаете новости футбола Казахстана в спортивных СМИ Казахстатна, то увидите одно и то же: новые надежды, громкие обещания, а в итоге — старые проблемы, решение которых требует глубочайшей ротации высшего руководства, а не увольнения очередного «козла отпущения».
Казахстанский футбол годами топчется на месте, увязнув в болоте изношенных стадионов и хронического недофинансирования ввиду безотчетных расходов, которые уходят бюджетными тропами не пойми куда. Чтобы вытащить его оттуда, нужно срочно:
А то получается, что таланты в регионе есть, но развиваться им негде.
Казахстанскому футболу не хватает чуть больше шоу, зрелищности и ожесточенности в борьбе за чемпионство. Но пока вместо напряженного сценария фанаты часто наблюдают унылое повествование даже на уровне КПЛ, где интрига заканчивается еще до начала второго тайма. Кроме того, клубы страдают от дефицита звезд, и речь не о титулах, а о медийном влиянии, возможности привлечь к себе внимание и одним только именем собрать стадион. Ведь, как показывает опыт Аршавина в «Кайрате», людям нравится не только игра, но и харизма футболистов.
Зарубежные спецы в национальном футболе — это как свежий воздух в затхлом помещении. Правда, пока не совсем понятно, пахнет ли он прогрессом или просто дорогим парфюмом. Одни говорят, что иностранцы приносят новые знания и опыт, другие ворчат, что местные кадры остаются в их тени, не получая должного развития.
Впрочем, все зависит от того, как будет налажено взаимодействие приезжих со здешними. При грамотном управлении выйдет синергия и обмен навыками, а если работать без целеполагания и сотрудничества, в лучшем случае удастся достигнуть быстрых результатов, но без сохранения положительного эффекта в долговременной перспективе.
Казахстанский футбол все еще страдает от нехватки качественного менеджмента и тренерских решений. Один из примеров — клубы часто доверяют боссам и коучам, чьи резюме больше похожи на «книгу ошибок», чем на учебник побед. А все дело в том, что нередко посты власть имущих достаются не по заслугам, а по знакомству.
Выход — дать дорогу молодым, перспективным наставникам, которые проявили себя на уровне юношеских сборных.
Будущее казахстанского футбола зависит от множества факторов, включая инфраструктуру, адекватный кадровый аудит, антикоррупционные реформы, взаимодействие с болельщиками и медиа. Важно продолжать работу по улучшению качества игры, привлекать новых спонсоров и развивать молодежь, которая в ближайшие годы может стать основой для успеха национальных команд. Только так появится шанс занять достойное место на международной арене.