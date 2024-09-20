В Москве завершился форум о будущем городов БРИКС

Posted 20 сентября, 17:04
Published 20 сентября, 17:04
Modified 20 сентября, 17:05
Updated 20 сентября, 17:05
В ходе форума были озвучены показатели ряда авторитетных рейтингов. Столица РФ стала первой в пятерке городов стран БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, третьей — в рейтинге «БРИКС-250» и вошла в десятку рейтинга НИУ ВШЭ в области инновационной привлекательности мировых городов.
Почетным председателем форума традиционно стал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, который часто упоминал в ходе мероприятия о достижениях российской столицы в области решения проблем экологии, сообщает РИА.
На мероприятии присутствовали 24 группы представителей 21 государства, в числе которых были делегаты из Южной Кореи, КНР, Индии, ОАЭ, Бразилии, Турции и ЮАР.
На полях форума специалисты и гости обменялись опытом в сферах инновационных разработок, интеграции в городские решения технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности, проектами для умных городов и наработками в области облачных сервисов.
Также в ходе события прошла церемония вручения Всемирной премии инноваций. Благодаря вкладу в области интеграции передовых устойчивых технологий на земле, воде и в воздухе Москва была признана лучшей в категории «Устойчивые города и сообщества».
Также в Москве огласили пятерку лучших по индексу технологического и пространственного развития городов — участников БРИКС. И здесь столица Российской Федерации, как и в минувшем году, оказалась на первой строчке.
Кроме того, на форуме «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС» были представлены итоги индекса БРИКС-250, составленного международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг, КНР). Москва оказалась на третьей позиции в перечне деловых столиц БРИКС. Лидером стал Пекин, второе место было отдано Абу-Даби.
В числе прочего на форуме озвучили итоги рейтинга инновационной привлекательности мировых городов. Вошедшая в первую десятку Москва получила высокие оценки в номинациях «Технологическое развитие», «Креативные индустрии» и «Городская среда».
Гости события посетили 15 роуд-шоу с участием более 150 человек.
В первый раз на форуме состоялась конференция «Зелёные города БРИКС». Ее организатором стало правительство российской столицы.