Медведев призвал первички ЕР доносить свою позицию предельно честно

«С самого начала года региональное отделение партии начало расширять работу с первичными отделениями. Зимой с участием членов первичек было проведено более тысячи мероприятий с жителями МКД и для жителей МКД. Единороссы помогали с уборкой снега на детских площадках, проводили просветительские встречи по вопросам ЖКХ, инициативного бюджетирования, другим интересующим омичей темам. В течение всего 2024 года члены первичных отделений участвуют во всех крупных событиях регионального отделения партии. Буквально в минувшие выходные для них была проведена спартакиада „ЕР за спорт!“. В ней участвовали члены ПО всех округов города. Кроме того, сейчас в регионе проводится конкурс на лучшую организацию работы первичного отделения», — сообщил член совета первичных отделений и регионального политсовета «Единой России» Вадим Савельев.