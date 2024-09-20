Медведев призвал первички ЕР доносить свою позицию предельно честно

Posted 20 сентября, 10:25
Published 20 сентября, 10:25
Modified 20 сентября, 10:25
Updated 20 сентября, 10:25
Мероприятие провели председатель партии Дмитрий Медведев и исполняющий обязанности секретаря генерального совета Владимир Якушев, пишет mkset.ru.
В своем вступительном слове Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что все начинается с первичек. Основная деятельность осуществляется в этих организациях. Он также отметил, что, хотя разработкой идеологии партии занимаются высшие партийные органы, именно местные отделения формируют репутацию «Единой России».
«Задача первичных организаций не только реализовывать большие замыслы партии, соответствующие решения президента нашей страны, но и бороться с недостатками», — сказал Дмитрий Медведев.
Он также напомнил, что «Единая Россия» включает почти 90 тыс. первичек и 2,6 млн членов партии.
Говоря о том, какой должна быть идеальная первичка, Медведев отметил, что её цель — донести до людей, почему правда на стороне «Единой России». При этом представители партии обязаны общаться с гражданами открыто и честно.
Он также подчеркнул, что взаимодействие с населением должно происходить корректно и что в России существует своя уникальная политическая ментальность.
Кроме того, он поддержал идеи по созданию памятного знака за членство в партии, активизации медийной деятельности первичных организаций, а также расширению грантовых конкурсов для реализации их общественно значимых проектов. Особое внимание он уделил поддержке первичных организаций, работающих с семьями участников СВО.
Как пишет сайт партии ER.RU, в завершение Владимир Якушев поблагодарил секретарей первичных организаций за их труд. Он отметил, что граждане часто обращаются к партийцам с различными жизненными проблемами. По его словам, это и есть настоящая сила «Единой России» — разветвленная сеть и слаженная работа первичных отделений позволяют партии гордиться статусом народной.
2 июля 2024 года на заседании генерального совета под руководством Дмитрия Медведева «Единая Россия» учредила совет первичных отделений, в который вошли представители всех 89 регионов.
«С самого начала года региональное отделение партии начало расширять работу с первичными отделениями. Зимой с участием членов первичек было проведено более тысячи мероприятий с жителями МКД и для жителей МКД. Единороссы помогали с уборкой снега на детских площадках, проводили просветительские встречи по вопросам ЖКХ, инициативного бюджетирования, другим интересующим омичей темам. В течение всего 2024 года члены первичных отделений участвуют во всех крупных событиях регионального отделения партии. Буквально в минувшие выходные для них была проведена спартакиада „ЕР за спорт!“. В ней участвовали члены ПО всех округов города. Кроме того, сейчас в регионе проводится конкурс на лучшую организацию работы первичного отделения», — сообщил член совета первичных отделений и регионального политсовета «Единой России» Вадим Савельев.