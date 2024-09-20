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Posted 20 сентября, 14:25

Published 20 сентября, 14:25

Modified 20 сентября, 14:28

Updated 20 сентября, 14:28

Где взять витамин D с приходом осени: восполняем дефицит

Где взять витамин D с приходом осени: восполняем дефицит

20 сентября 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
Человеческий организм нуждается в определенном количестве витамина D, отвечающего за крепкий иммунитет и усвоение кальция.

По результатам исследования 2023–2024 годов, дефицит витамина D отмечается у 51% россиян. В осенний период данная проблема, как правило, усугубляется, поскольку сокращается количество солнечного света.

Витамин D — это гормон, помогающий в регулировании уровня кальция и фосфора, влияющих на состояние костей и мышц нашего организма. Главным образом он синтезируется под воздействием солнечных лучей, пишет NEWIA.

Витамин D хранится в организме и остается неактивным до того момента, пока не понадобится. Если необходимо — преобразуется в активную форму.

При длительной нехватке витамина D у детей может развиваться рахит, а у взрослых — остеопороз.

По словам диетолога Фарзаны Нассер, при нормальном уровне витамина D организм легче справляется с простудными заболеваниями и гриппом. Специалист отметила, что при нехватке «солнечного» витамина появляются определенные симптомы, но не стоит огорчаться — дефицит можно восполнить при помощи добавок и определенных продуктов.

Признаками дефицита являются утомляемость, истончение ногтевой пластины, чрезмерное выпадение волос и разного рода недомогания.

Эксперт объяснила, что терапевт, давший направление на исследование уровня витамина D, может при необходимости составить график приема добавок. Она рекомендовала отправиться к врачу в конце сентября — для оценки того, хорошо ли организм усвоил витамин D за лето.

Для повышения уровня витамина D осенью эксперт рекомендовала по возможности подставлять открытую кожу солнцу в течение 15–20 минут в период с девяти утра до трех часов дня.

Также она напомнила, что яичные желтки, красное мясо и жирные сорта рыбы: лосось, скумбрия, сельдь, сардина и анчоус — являются естественными источниками витамина D.

Нассер предостерегает: не рекомендуется начинать прием добавок без предварительной консультации со специалистом даже при условии наличия дефицита витамина D.

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