РЭО: Россия и Индия укрепляют сотрудничество в области РОП и переработки отходов

Posted 19 сентября, 16:35
Published 19 сентября, 16:35
Modified 19 сентября, 16:35
Updated 19 сентября, 16:35
Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, инвестиции в проекты по переработке отходов необходимы для формирования в России экономики замкнутого цикла. По его словам, российские и индийские коллеги наращивают сотрудничество по экологическим и смежным вопросам, передает newsnn.ru.
Делегация РЭО и руководство миссии «Чистая Индия» обсудили развитие совместных проектов по защите окружающей среды, создание общих экостандартов и правил в рамках межгосударственного объединения БРИКС. Также стороны говорили об обмене технологическим опытом и подчеркнули необходимость поиска общей точки зрения о глобальном договоре по пластиковым отходам.
Кроме того, в рамках визита представители РЭО посетили объекты жилищного строительства и ознакомились с работой системы вывоза отходов в рамках комплексного развития территорий в Нью-Дели.
Напомним, компания РЭО учреждена по решению главы государства четыре года назад с целью формирования в стране комплексной системы обращения с ТКО. Необходимо к 2030 году добиться 100-процентной сортировки отходов, 50-процентного снижения объема мусора, направляемого на полигоны, а также 25-процентного вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.