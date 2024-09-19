gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 16:35

Published 19 сентября, 16:35

Modified 19 сентября, 16:35

Updated 19 сентября, 16:35

РЭО: Россия и Индия укрепляют сотрудничество в области РОП и переработки отходов

РЭО: Россия и Индия укрепляют сотрудничество в области РОП и переработки отходов

19 сентября 2024, 16:35
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что его представители выступили 17 сентября с докладом на заседании рабочей группы по городскому развитию российско-индийской межправительственной комиссии в Нью-Дели.

Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, инвестиции в проекты по переработке отходов необходимы для формирования в России экономики замкнутого цикла. По его словам, российские и индийские коллеги наращивают сотрудничество по экологическим и смежным вопросам, передает newsnn.ru.

Делегация РЭО и руководство миссии «Чистая Индия» обсудили развитие совместных проектов по защите окружающей среды, создание общих экостандартов и правил в рамках межгосударственного объединения БРИКС. Также стороны говорили об обмене технологическим опытом и подчеркнули необходимость поиска общей точки зрения о глобальном договоре по пластиковым отходам.

Кроме того, в рамках визита представители РЭО посетили объекты жилищного строительства и ознакомились с работой системы вывоза отходов в рамках комплексного развития территорий в Нью-Дели.

Напомним, компания РЭО учреждена по решению главы государства четыре года назад с целью формирования в стране комплексной системы обращения с ТКО. Необходимо к 2030 году добиться 100-процентной сортировки отходов, 50-процентного снижения объема мусора, направляемого на полигоны, а также 25-процентного вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

#Общество
Подпишитесь
Популярное