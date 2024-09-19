РЭО: Россия и Индия укрепляют сотрудничество в области РОП и переработки отходов

Напомним, компания РЭО учреждена по решению главы государства четыре года назад с целью формирования в стране комплексной системы обращения с ТКО. Необходимо к 2030 году добиться 100-процентной сортировки отходов, 50-процентного снижения объема мусора, направляемого на полигоны, а также 25-процентного вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.