«Почта России» поможет найти доноров костного мозга

Директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина отметила, что проект охватил уже почти всю Россию. Она добавила, что такое сотрудничество расширяет донорскую базу, что даёт людям больше шансов на выздоровление. Добровольцы могут присоединиться к проекту независимо от того, где они живут. Куманина также рассказала, что многие сотрудники «Почты России» сами вступили в Национальный РДКМ и рассказывают знакомым о донорстве костного мозга.