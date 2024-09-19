«Почта России» поможет найти доноров костного мозга

Posted 19 сентября, 14:49
Published 19 сентября, 14:49
Modified 19 сентября, 14:49
Updated 19 сентября, 14:49
Сообщается, что всего заявок на вступление в регистр доноров через почту было подано 27 тысяч. Двадцать человек уже прошли процедуру донации и стали донорами костного мозга. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Для вступления в Национальный РДКМ нужно оставить заявку на официальном сайте rdkm.ru, и «Почта России» бесплатно доставит наборы для самостоятельного взятия образца. Добровольцы могут взять мазок с внутренней стороны обеих щёк, полученный материал вместе с документами запечатать в конверт и отправить в лабораторию.
География сотрудничества «Почты России» с Национальным РДКМ расширяется. Отмечается, что больше 50 процентов добровольцев, привлеченных «Почтой России», проживают в небольших населенных пунктах. Раньше попасть в регистр можно было только через медицинские лаборатории, которые есть только в крупных городах.
Директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина отметила, что проект охватил уже почти всю Россию. Она добавила, что такое сотрудничество расширяет донорскую базу, что даёт людям больше шансов на выздоровление. Добровольцы могут присоединиться к проекту независимо от того, где они живут. Куманина также рассказала, что многие сотрудники «Почты России» сами вступили в Национальный РДКМ и рассказывают знакомым о донорстве костного мозга.
Отмечается, что большой регистр повышает шансы людей с заболеваниями крови найти потенциального донора. Зачастую в таких случаях счёт идет на недели или дни, а вероятность найти подходящего донора не из числа родственников составляет 1:10 000. С помощью Национального РДКМ с 2018 года было поставлено 315 трансплантатов, из которых 301 — для россиян и 14 — для иностранцев. Также регистр смог поставить трансплантаты из-за рубежа для 120 российских пациентов.