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Posted 19 сентября, 07:58

Published 19 сентября, 07:58

Modified 19 сентября, 08:00

Updated 19 сентября, 08:00

АО СК «РСХБ-Страхование» — первая компания, осуществившая выплату по ЧС в Башкирии

АО СК «РСХБ-Страхование» — первая компания, осуществившая выплату по ЧС в Башкирии

19 сентября 2024, 07:58
Фото: 1MI
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АО СК «РСХБ-Страхование» — первая страховая компания в Республике Башкортостан, которая осуществила выплату по договору страхования на случай ЧС природного характера агропредприятию региона.

Страховым событием стала утрата (гибель) более 6 700 га урожая ярового ячменя в Аургазинском и Кармаскалинском районах Республики из-за переувлажнения почвы. На территории региона был введен режим ЧС.

Выплата агропредприятию в связи с утратой сельскохозяйственных культур составила 34 млн рублей.

«Погода в Башкирии все чаще наносит ощутимый ущерб аграриям. В складывающихся условиях погодной нестабильности агрострахование становится тем инструментом, который способен защитить интересы аграриев и сохранить финансовую устойчивость сельхозтоваропроизводителей. Быстрое урегулирование стало возможным благодаря оперативной работе по оценке ущерба и налаженному взаимодействию с аграриями», — комментирует Булат Низамов, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Уфе.

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