52% омичей отмечают рост цен на услуги частных специалистов

При этом 62% респондентов отмечают, что пока не испытывают трудностей в связи с возросшей стоимостью частных мастеров и специалистов. В случае возникновения проблем из-за цен, они будут искать исполнителя дешевле (54%) или попробуют сделать работу сами (43%). Интересно, что, по оценкам 89% опрошенных омичей, за последний год качество таких работников не изменилось или даже стало лучше.