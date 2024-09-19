52% омичей отмечают рост цен на услуги частных специалистов

Posted 19 сентября, 10:22
Published 19 сентября, 10:22
Modified 19 сентября, 10:22
Updated 19 сентября, 10:22
Говоря о том, какие специалисты стали дороже, 28% опрошенных из Омска отмечают, что наиболее выросшими в цене оказались услуги персонала, занимающегося ремонтом. На втором месте — сантехники (24%), а на третьем — юристы (19%). В топ-5 взлетевших в цене мастеров также вошли таксисты (15%) и фитнес-тренеры (11%).
При этом 62% респондентов отмечают, что пока не испытывают трудностей в связи с возросшей стоимостью частных мастеров и специалистов. В случае возникновения проблем из-за цен, они будут искать исполнителя дешевле (54%) или попробуют сделать работу сами (43%). Интересно, что, по оценкам 89% опрошенных омичей, за последний год качество таких работников не изменилось или даже стало лучше.
Не все категории частных мастеров и специалистов подорожали — в некоторых случаях респонденты даже отмечают снижение цен на услуги. Так, в тройку подешевевших вошли: домработники (42%), психологи (29%) и стилисты (16%).
Каждый третий житель Омска ищет специалистов на специальных площадках, а 23% обращаются к рекомендациям знакомых или коллег, еще 15% обращаются ко мнению знакомых и близких. Несмотря на цену и качество оказываемых услуг, 50% никогда не обратятся к специалисту, который злоупотребляет алкоголем, бранится и неприлично себя ведет (32%), а также курит (21%).
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Методология
*Опрос проводился в сентябре 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1238 россиян из крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.).