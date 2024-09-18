В России распространяются опасные вирусы: прогнозы эпидемиологов

Posted 18 сентября, 05:33
Published 18 сентября, 05:33
Modified 18 сентября, 05:34
Updated 18 сентября, 05:34
Сообщения об инфицировании лихорадкой Западного Нила к началу осени поступали уже из более чем двух десятков российских регионов. Точных данных Роспотребнадзор не представил, однако в ведомстве подчеркнули, что порог заболеваемости превышен на 13%.
Резкий рост числа инфицированных в России связывают с глобальным потеплением. Возбудитель недуга переносится комарами, популяция которых значительно выросла в нашей стране в связи с аномально жарким летом. Переносчики, ранее встречавшиеся только на юге, добрались и до центра РФ, сообщает newia.ru.
Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила, как правило, фиксируется в конце летнего сезона — начале осени. Симптоматика недуга напоминает привычный нам грипп, но заболевание чаще сопровождается опасными осложнениями: менингитом, энцефалитом и их комбинацией.
Особенно опасной лихорадка может стать для людей пожилого возраста, а также тех, кто имеет серьезные хронические заболевания.
Прививку от африканского недуга в России пока не делают. Медики рекомендуют избегать комариных укусов и обращаться за врачебной помощью в случае возникновения определенной симптоматики — слабости в мышцах, дезориентации, нарушений сознания, судорог, повышенной температуры.
Также в нашей стране активно распространяется птичий грипп. Пока — в основном среди птиц. Но в Роспотребнадзоре заявляют: вероятность распространения заболевания среди людей также высока. Вирус уже передается от птиц к людям и животным, а особому риску подвергаются те, кто работает с пернатыми.
Симптомы заболевания достаточно вариабельны. Как правило, состояние заболевшего напоминает грипп, который иногда может сопровождаться расстройствами ЖКТ, воспалением легких с одышкой, болями в грудной клетке, изменениями в поведении и кровотечениями из носа и десен.
Медики предостерегают: для птичьего гриппа характерна высокая смертность, и рекомендуют россиянам вакцинироваться. Процедура уже доступна во многих регионах РФ.