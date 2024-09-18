В России распространяются опасные вирусы: прогнозы эпидемиологов

Также в нашей стране активно распространяется птичий грипп. Пока — в основном среди птиц. Но в Роспотребнадзоре заявляют: вероятность распространения заболевания среди людей также высока. Вирус уже передается от птиц к людям и животным, а особому риску подвергаются те, кто работает с пернатыми.