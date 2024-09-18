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Posted 18 сентября, 05:59

Published 18 сентября, 05:59

Modified 18 сентября, 06:00

Updated 18 сентября, 06:00

АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка расскажет о космомониторинге

АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка расскажет о космомониторинге

18 сентября 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney
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АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка «Своё Фермерство» проведет онлайн-вебинар о практических аспектах использования космического мониторинга для оценки состояния сельскохозяйственных культур и метеорологической ситуации.

В рамках прямого эфира с руководителем отдела мониторинга и страховой экспертизы АО СК «РСХБ-Страхование» Артемом Ивановым поговорим:

— что такое космомониторинг и для чего он нужен
— как осуществляется осмотр полей с использованием этого инструмента
— ретроспектива — для чего нужна программа космомониторинга
— практика применения космического мониторинга
— применение спутниковой съемки для оценки состояния сельхозкультур
— применение метеорологических данных для оценки перспектив развития сельхозкультур.

Подключайтесь к эфиру 23 сентября в 16:00 по московскому времени: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/live/vid-na-posevy-iz-kosmosa-ocenka-sostojanija-kul-tur-po-sputnikovym-snimkam

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