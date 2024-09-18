АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка расскажет о космомониторинге

— что такое космомониторинг и для чего он нужен

— как осуществляется осмотр полей с использованием этого инструмента

— ретроспектива — для чего нужна программа космомониторинга

— практика применения космического мониторинга

— применение спутниковой съемки для оценки состояния сельхозкультур

— применение метеорологических данных для оценки перспектив развития сельхозкультур.