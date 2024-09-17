РЭО: Большинство россиян отметили улучшения в сфере обращения с отходами

Знают об акциях, но не принимают в них участия чаще всего люди старше 55 лет. Несколько ниже уровень информированности о просветительских мероприятиях и акциях среди людей в возрасте от 25 до 44 лет и жителей сельской местности. Меньше всего знают об экологических мероприятиях респонденты из ЦФО, ЮФО, а также жители новых территорий.