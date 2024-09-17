РЭО: Большинство россиян отметили улучшения в сфере обращения с отходами

Posted 17 сентября, 07:44
Published 17 сентября, 07:44
Modified 17 сентября, 07:44
Updated 17 сентября, 07:44
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, опрос проведен в рамках мероприятий по оценке эффективности мусорной реформы. У людей спрашивали, заметили ли они какие-то изменения и что знают об отрасли и о раздельном сборе отходов. Об этом пишет 56orb.
Согласно опросу, 60,7% граждан отмечают какие-либо улучшения (35,6% — «да, скорее произошли»; 25,1% — «да, произошли»). Чаще так отвечают жители сельской местности, а также респонденты в Центральной России, Поволжье и на Урале.
Уровень информированности о просветительской работе в отрасли также высокий: 28,1% слышали об образовательных мероприятиях, 55,5% — о волонтерских акциях, направленных на повышение уровня экологической культуры. При этом о подобных мероприятиях и акциях 71,1% и 43,4% не слышали. Больше всего вовлечены в эту тему молодые люди до 24 лет.
Знают об акциях, но не принимают в них участия чаще всего люди старше 55 лет. Несколько ниже уровень информированности о просветительских мероприятиях и акциях среди людей в возрасте от 25 до 44 лет и жителей сельской местности. Меньше всего знают об экологических мероприятиях респонденты из ЦФО, ЮФО, а также жители новых территорий.
Телефонный опрос проводился среди граждан России старше 18 лет, проживающих в 89 субъектах Российской Федерации. В нем приняли участие 8906 человек.