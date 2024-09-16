Врач назвал симптомы развивающейся болезни Альцгеймера

Posted 16 сентября, 09:41
Published 16 сентября, 09:41
Modified 16 сентября, 09:41
Updated 16 сентября, 09:41
Специалисты выделяют несколько характерных симптомов этого недуга. Наиболее часто встречающиеся признаки включают значительные провалы в памяти, трудности с выполнением повседневных задач и подбором нужных слов, передает newkhakasiya.online.
Люди на ранней стадии болезни Альцгеймера испытывают проблемы с запоминанием новой информации, например о предстоящих встречах или покупках. Эти изменения заметны в повседневной жизни. Задачи, которые раньше казались легкими, становятся трудными. Например, банкир может вдруг не справиться с решением простой школьной задачи для своих внуков, а шеф-повар высокого класса может забыть рецепт омлета.
Еще одним симптомом заболевания являются проблемы с речью. Хотя каждый человек может иногда забыть слово, при болезни Альцгеймера это происходит систематически. Пациенты могут останавливаться в середине предложения или часто повторяться.
Другие признаки включают трудности с ориентацией во времени и датах, проблемы с определением расстояний, отстранение от близких, а также нерациональные решения, такие как чрезмерные траты.