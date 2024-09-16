Врач назвал симптомы развивающейся болезни Альцгеймера

Люди на ранней стадии болезни Альцгеймера испытывают проблемы с запоминанием новой информации, например о предстоящих встречах или покупках. Эти изменения заметны в повседневной жизни. Задачи, которые раньше казались легкими, становятся трудными. Например, банкир может вдруг не справиться с решением простой школьной задачи для своих внуков, а шеф-повар высокого класса может забыть рецепт омлета.