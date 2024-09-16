В Челябинске на учеников и преподавателей напал школьник с молотком

Posted 16 сентября, 08:32
Published 16 сентября, 08:32
Modified 16 сентября, 08:33
Updated 16 сентября, 08:33
По его сведениям, в результате ЧП есть пострадавшие. Сейчас их госпитализировали, на данный момент им оказывается вся необходимая медпомощь. Губернатор заявил, что взял ситуацию на личный контроль.
«На месте работают правоохранительные органы, глава города, уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие. Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», — возмутился Текслер.
Кроме того, 74.ru пишет, что помимо молотка у подростка были пневматический пистолет и нож, однако до стрельбы дело не дошло. По данным SHOT, 13-летнего ученика уже задержали.
УралПолитRu отмечает, что глава региона дал поручение детально разобраться в ситуации администрации Челябинска, министерству образования, правоохранительным органам, а также уполномоченному по правам ребенка. Кроме того, Текслер поручил провести проверки во всех образовательных организациях.