«Почта России» осуществляет доставку ТСР в 83 субъекта Федерации

Posted 16 сентября, 16:10
Published 16 сентября, 16:10
Modified 16 сентября, 16:10
Updated 16 сентября, 16:10
Сообщается, что ТСР доставляют во все регионы в рамках госгарантий, реализуемых Минтрудом и Социальным фондом. Об этом сообщает transsibinfo.com.
Например, «Почта России» осуществляет доставку одноразовых медицинских подгузников для взрослых, спецсредств при нарушениях выделительных систем, катетеров, а также упоров, рычагов, креплений, средств фиксации и приспособлений для протезов. В скором времени компания планирует доставлять крупногабаритные ТСР — в частности, специальные кровати.
Заказ может быть доставлен курьерской службой компании или получен заказчиком в почтовом отделении.
В конце минувшего года партнерами была успешно протестирована доставка в Псковской и Калининградской областях — свыше двух тысяч человек получили свои ТСР. С апреля текущего года доставкой можно воспользоваться в 83 российских регионах.
В февральском обращении к Федеральному собранию главы государства Владимира Путина пристальное внимание уделялось потребностям граждан, имеющих инвалидность. Президент отметил, что к 2030 году всех нуждающихся следует обеспечить услугами долговременного ухода.
По словам генерального директора «Почты России» Михаила Волкова, компания должна быть надежным помощником государства, поддерживающим все категории россиян, включая граждан с особенностями здоровья — немобильных или испытывающих сложности при передвижении. «Ресурсы почты позволяют сократить сроки получения ТСР для жителей всех регионов страны», — подытожил эксперт.