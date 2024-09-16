gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 16:10

Published 16 сентября, 16:10

Modified 16 сентября, 16:10

Updated 16 сентября, 16:10

«Почта России» осуществляет доставку ТСР в 83 субъекта Федерации

«Почта России» осуществляет доставку ТСР в 83 субъекта Федерации

16 сентября 2024, 16:10
Фото: Пресс-служба «Почта России»
С начала этого года «Почта России» осуществила доставку технических средств реабилитации (ТСР) почти 170 тысячам маломобильных граждан.

Сообщается, что ТСР доставляют во все регионы в рамках госгарантий, реализуемых Минтрудом и Социальным фондом. Об этом сообщает transsibinfo.com.

Например, «Почта России» осуществляет доставку одноразовых медицинских подгузников для взрослых, спецсредств при нарушениях выделительных систем, катетеров, а также упоров, рычагов, креплений, средств фиксации и приспособлений для протезов. В скором времени компания планирует доставлять крупногабаритные ТСР — в частности, специальные кровати.

Заказ может быть доставлен курьерской службой компании или получен заказчиком в почтовом отделении.

В конце минувшего года партнерами была успешно протестирована доставка в Псковской и Калининградской областях — свыше двух тысяч человек получили свои ТСР. С апреля текущего года доставкой можно воспользоваться в 83 российских регионах.

В февральском обращении к Федеральному собранию главы государства Владимира Путина пристальное внимание уделялось потребностям граждан, имеющих инвалидность. Президент отметил, что к 2030 году всех нуждающихся следует обеспечить услугами долговременного ухода.

По словам генерального директора «Почты России» Михаила Волкова, компания должна быть надежным помощником государства, поддерживающим все категории россиян, включая граждан с особенностями здоровья — немобильных или испытывающих сложности при передвижении. «Ресурсы почты позволяют сократить сроки получения ТСР для жителей всех регионов страны», — подытожил эксперт.

#Общество
Подпишитесь
Популярное