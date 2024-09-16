Английский на турбо-скорости: инновационные методы для молниеносного прогресса в 2024

Стандартные учебники и программы не всегда учитывают индивидуальные интересы и цели учащихся. Между тем, персонализация процесса обучения может значительно повысить эффективность и скорость усвоения языка. В современном мире существует множество инструментов для создания индивидуального плана обучения. Например, онлайн-школа английского языка Skyeng предлагает персонализированный подход к каждому ученику, учитывая его интересы и цели.