gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 17:44

Published 15 сентября, 17:44

Modified 15 сентября, 17:44

Updated 15 сентября, 17:44

Два вида насекомых со страшной силой рвутся в квартиры кузбассовцев

15 сентября 2024, 17:44
С наступлением сентября жители Кузбасса опять начали жаловаться на нашествие насекомых, которые пытаются проникнуть в их квартиры с холодных улиц, поближе к теплу.

Так, жители Осинников уже засняли и поделились в соцсетях видео стены многоэтажки, полностью облепленной божьими коровками. Как отмечают авторы видео, такие поползновения к квартиры всегда происходят только в теплые осенние дни, как сегодня, пишет sibdepo.ru.

Но настоящей неожиданностью в этом году для кузбассовцев стало нашествие зеленых вонючих клопов. В этом сентябре они облепляют окна домов и стекла машин, сидят на асфальте и даже лезут в одежду кузбассовцам.

Лучше всего растительноядные клопы размножаются жарким летом, и в принципе любят жару, поэтому разгадать секрет попытки их массовой миграции в квартиры кузбассовцев несложно — они пытаются напоследок погреться.

Подпишитесь
Популярное