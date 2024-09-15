Два вида насекомых со страшной силой рвутся в квартиры кузбассовцев

Posted 15 сентября, 17:44
Published 15 сентября, 17:44
Modified 15 сентября, 17:44
Updated 15 сентября, 17:44
Так, жители Осинников уже засняли и поделились в соцсетях видео стены многоэтажки, полностью облепленной божьими коровками. Как отмечают авторы видео, такие поползновения к квартиры всегда происходят только в теплые осенние дни, как сегодня, пишет sibdepo.ru.
Но настоящей неожиданностью в этом году для кузбассовцев стало нашествие зеленых вонючих клопов. В этом сентябре они облепляют окна домов и стекла машин, сидят на асфальте и даже лезут в одежду кузбассовцам.
Лучше всего растительноядные клопы размножаются жарким летом, и в принципе любят жару, поэтому разгадать секрет попытки их массовой миграции в квартиры кузбассовцев несложно — они пытаются напоследок погреться.