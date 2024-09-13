Юным новгородцам вручили сертификаты о включении в олимпийский резерв России

Он высказал признательность Олимпийскому комитету за то, что в качестве площадки для тестирования выбрали именно это училище. В связи с этим директор УОР отметил, что в эти дни тесты проводятся не только среди юных воспитанников училища, но и среди представителей других спортивных организаций Нижегородской области — всего охвачены 40 человек. Сотрудничество с инновационным центром ОКР в училище планируют развивать — в частности, есть планы организации на базе училища курсов повышения квалификации для местных тренеров.