Юным новгородцам вручили сертификаты о включении в олимпийский резерв России

Posted 13 сентября, 14:55
Published 13 сентября, 14:55
Modified 13 сентября, 14:55
Updated 13 сентября, 14:55
В рамках рабочей поездки в Нижний Новгород с будущими олимпийцами встретился глава ОКР Станислав Поздняков, который поздравил потенциальных кандидатов в олимпийскую команду России. Об этом пишет NewsNN.
По словам Позднякова, идея нового проекта российского Олимпийского комитета заключается в том, чтобы уже сейчас создать достаточно большую группу молодых спортсменов, стремящихся к достижению высоких результатов. В связи с этим он пообещал внимательно следить за карьерой юных олимпийцев, помогать им и искренне радоваться, увидев их на олимпийском пьедестале.
Сертификаты, которые подтверждают включение своих обладателей в олимпийский резерв на 2024 год, президент ОКР вручил 11 перспективным спортсменам. Эти ребята отличились в вольной борьбе, гребном спорте, легкой атлетике, современном пятиборье и фехтовании.
Директор Нижегородского областного УОР имени В. С. Тишина Евгений Тряпичников выразил благодарность специалистам ИЦ ОКР за предоставленную возможность оценить потенциал воспитанников училища олимпийского резерва и других спортивных учреждений региона.
Он высказал признательность Олимпийскому комитету за то, что в качестве площадки для тестирования выбрали именно это училище. В связи с этим директор УОР отметил, что в эти дни тесты проводятся не только среди юных воспитанников училища, но и среди представителей других спортивных организаций Нижегородской области — всего охвачены 40 человек. Сотрудничество с инновационным центром ОКР в училище планируют развивать — в частности, есть планы организации на базе училища курсов повышения квалификации для местных тренеров.
Также Станислав Поздняков принял участие в работе II Всероссийского форума «Вера и спорт», призванного внести свой вклад в реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации по воспитанию подрастающего поколения путем обеспечения высокого уровня духовно-нравственных и этических ценностей в сфере физической культуры и спорта. Эта стратегия разработана на период до 2030 года.