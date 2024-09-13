В новом ЖК «Пушкино» жильцы не будут страдать от отключения воды и отопления

Стоит также отметить, комфортным климат в доме будет не только зимой, но и летом — в ЖК «Пушкино» используются клапаны инфильтрации воздуха — КИВы. Они позволяют снижать концентрацию углекислого газа в воздухе, который поступает в квартиру с улицы. Вместе с тем такая система нормализует влажность воздуха и обеспечивает необходимую циркуляцию, не позволяя развиваться бактериям и плесени, для которых влажная среда является благоприятной. «Партнер» давно сделал КИВы обязательной составляющей структуры зданий, чтобы гарантировать будущим жителям здоровый микроклимат и возможность дышать полной грудью.