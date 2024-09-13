В новом ЖК «Пушкино» жильцы не будут страдать от отключения воды и отопления

Posted 13 сентября, 05:00
Published 13 сентября, 05:00
Modified 13 сентября, 05:00
Updated 13 сентября, 05:00
Но жителям ЖК «Пушкино» не придется беспокоиться об отключении ресурсов — об этом позаботился застройщик.
Тепло круглый год
Чтобы защитить своих жителей от подобных неудобств, девелопер «Партнер» к сроку сдачи первых домов жилого комплекса «Пушкино» в 2025 году запустит в работу две автономные газовые котельные, оборудование которых произведено омским заводом «Лаварт». Газоснабжение котельных будет осуществляться по специально построенной газовой сети.
«Данный газопровод построен ОАО „Омскгазстройэксплуатация“ для ЖК „Пушкино“. Блочно-модульные газовые котельные имеют запас тепловой мощности, в случае отключения газоснабжения система перейдет на автономную работу на резервном топливе. Такое проектное решение позволит избежать перебоев теплоснабжения», — сообщили в пресс-службе компании «Партнер».
Котельные, которые будут установлены, отвечают высоким нормам по безопасности.
Стоит также отметить, комфортным климат в доме будет не только зимой, но и летом — в ЖК «Пушкино» используются клапаны инфильтрации воздуха — КИВы. Они позволяют снижать концентрацию углекислого газа в воздухе, который поступает в квартиру с улицы. Вместе с тем такая система нормализует влажность воздуха и обеспечивает необходимую циркуляцию, не позволяя развиваться бактериям и плесени, для которых влажная среда является благоприятной. «Партнер» давно сделал КИВы обязательной составляющей структуры зданий, чтобы гарантировать будущим жителям здоровый микроклимат и возможность дышать полной грудью.
Горячая вода без отключений
В ЖК «Пушкино» построены новые магистральные сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации методом бестраншейной прокладки с применением современных материалов и оборудования. Благодаря наименьшему количеству сварных стыков будет гарантированно увеличен запас прочности, а значит и снизятся риски аварийных ситуаций. Материал трубопроводов не подвержен коррозии и временным деформациям.
Жильцам комплекса «Пушкино» можно забыть о тазиках и водонагревателях, ведь собственные блочно-модульные газовые котельные обеспечат все квартиры горячей водой, вне зависимости от проведения опрессовок.
К тому же в «Пушкино» будет функционировать отдельная для каждого дома система очистки, что гарантирует поступление чистой и прозрачной воды в квартиры. Отметим, что общая стоимость создания магистральных сетей к ЖК «Пушкино» составляет более 800 миллионов рублей — экономии здесь не было места.
Удобства современной коммунальной системы
Все, кто выберет проект «Пушкино» своим новым домом, смогут забыть и о грязи на улице. Здесь спроектирована система ливневых канализаций, которая позволит удалять поверхностные воды в городской коллектор. Выходя из подъезда вам не придется перепрыгивать через огромные лужи и переживать о комфорте. Об этом уже позаботился застройщик.
Электроснабжение в ЖК «Пушкино» будет обеспечивать компания «Россети Сибирь» по специально построенным сетям электроснабжения от ПС «Северо-Западная». Внутри комплекса прокладка этих сетей будет осуществлена подземным способом, что обеспечит дополнительную безопасность и не повлияет на эстетику придомового пространства.
На территории ЖК установят энергосберегающие уличные светильники, а также электрозаправочные станции — необходимый современный элемент инфраструктуры, предоставляющий электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта.
ЖК «Пушкино» находится в 500 метрах от границы города по Красноярскому тракту, что позволит удовлетворить потребности жителей, желающих проживать ближе к природе. Основным принципом для проекта «Пушкино» стала концепция сочетания комфорта городской жизни с окружающей природной средой. Здесь «Партнер» сохранит баланс между природным окружением, благоустройством, доступностью социальной инфраструктуры и качественными современными коммунальными сетями, которые обеспечат комфортную жизнь круглый год!
Подробная информация о ЖК «Пушкино» — на сайте и по телефону: +7 381 255 00 00.
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Застройщик АО «СЗ „Партнер-Строй“, проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г.