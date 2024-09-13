Татарстан лидирует по набору на контрактную службу

В то же время в Башкортостане военнослужащие, подписавшие контракт с Минобороны России, получат 1,2 миллиона рублей: 505 тысяч — от республики, до 300 тысяч — от министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана, и 400 тысяч — от Минобороны России. В Чувашии единовременная выплата составляет 900 тысяч рублей, из них из регионального бюджета выплачивается 500 тысяч рублей. В Марий Эл контрактникам единовременно выплачивают 1,4 миллиона, а в Кировской области — 800 тысяч.