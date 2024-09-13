Татарстан лидирует по набору на контрактную службу

Posted 13 сентября, 13:48
Published 13 сентября, 13:48
Modified 13 сентября, 13:50
Updated 13 сентября, 13:50
Издание inkazan.ru пишет, что с 1 августа 2024 года единовременные выплаты в Татарстане составляют 2 миллиона рублей. Меры направлены на поддержку военнослужащих и их семей. Из этой суммы 1,3 миллиона рублей поступит от республики, 400 тысяч рублей — от Министерства обороны, и до 300 тысяч рублей — от местных органов власти. Во время исполнения служебных обязанностей в зоне специальной военной операции солдаты могут рассчитывать на зарплату от 210 тысяч рублей в месяц.
В то же время в Башкортостане военнослужащие, подписавшие контракт с Минобороны России, получат 1,2 миллиона рублей: 505 тысяч — от республики, до 300 тысяч — от министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана, и 400 тысяч — от Минобороны России. В Чувашии единовременная выплата составляет 900 тысяч рублей, из них из регионального бюджета выплачивается 500 тысяч рублей. В Марий Эл контрактникам единовременно выплачивают 1,4 миллиона, а в Кировской области — 800 тысяч.
Татарстан также предлагает жителям других регионов и иностранцам компенсацию за проезд и жилье во время оформления документов. Процесс занимает не более одного дня благодаря организованной работе центров оформления на контрактную службу, работающих в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске с прошлого года.
В этих центрах любой желающий может воспользоваться помощью при оформлении документов, пройти медицинское обследование, узнать свою категорию годности для службы, а также получить информацию о положенных льготах и выплатах. Кроме того, иностранные граждане и их семьи могут получить помощь в оформлении гражданства РФ и ИНН.
Стоит отметить, что перед тем как отправиться в зону СВО, военнослужащие из Татарстана проходят первичную подготовку. По её завершении они получают единовременную выплату, форменное обмундирование, полный набор необходимых вещей и медикаментов. Выбор части и специальности могут оставить за самими бойцами.
В зоне СВО военнослужащие из Татарстана также получают всю необходимую поддержку. Каждую неделю из республики на передовые позиции отправляются конвои с продуктами, письмами от родных, маскировочными сетями, радиостанциями и другими необходимыми вещами, запрашиваемыми бойцами.