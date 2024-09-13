«Домклик» заявил об увеличении числа ипотек на новостройки в августе

Posted 13 сентября, 08:05
Published 13 сентября, 08:05
Modified 13 сентября, 08:05
Updated 13 сентября, 08:05
Если сравнивать с июлем, то спрос на квартиры в новостройках вырос по стране в целом на 62,4%. Было выдано 17,6 тысячи ипотек на первичном рынке. Он составил в общей доле ипотечных выдач 33,4% против 21,7% в июле 2024 года, пишет newsnn.ru.
Самыми большими рынками новостроек в России остаются Москва (49%) и Санкт-Петербург (46,1%), Калининградская область (48,2%) и Адыгея (50,4%).
Специалисты говорят, что уровень спроса поддерживает семейная ипотека. Как отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, в августе доля ипотечных выдач по этой программе составила 85,7% от общего количества кредитов на новостройки. Он подчеркнул, что это «самый высокий показатель за всю историю наблюдений». При этом, как и в предыдущие годы, большую часть сделок по семейной ипотеке (62,1%) россияне заключают в крупнейших регионах страны.
Всего за август Сбер выдал 52,6 тысячи ипотечных кредитов с ростом на 5,7% к предыдущему месяцу. Это ниже майских или июньских показателей, когда еще действовала льготная ипотека. Однако это все еще выше среднего показателя за первый квартал.
На вторичном рынке жилья в России начиная с мая объем выдачи ипотек держится в диапазоне 32–35 тысяч штук. При этом доля вторичного рынка сократилась на 9,1% с июля, составив в августе более 60% в структуре выданной ипотеки.
Лидируют на вторичном рынке жилья (по его доле) Чечня (90,3%), Магаданская, Тверская, Саратовская и Курская области (от 83,3% до 77,3% в общей структуре выдач ипотеки).
Также по стране отмечается спад в сегменте частных домов: в августе количество выдач ипотек на этом рынке снизилось до 1,6 тысячи штук, что является самым низким показателем за последние пару лет. В августе этого года доля ипотеки по ИЖС заняла всего три процента.
«Домклик» отметил, что произошло сужение круга заемщиков по семейной ипотеке, а также обратил внимание на новое требование по обязательному использованию эскроу-счетов при оформлении семейной ипотеки на строительство частного дома.
В некоторых регионах доля ИЖС в общем количестве ипотечных выдач выросла. Среди них регионы Дальневосточного округа (Забайкалье, Камчатка и Бурятия).