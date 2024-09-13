«Домклик» заявил об увеличении числа ипотек на новостройки в августе

Специалисты говорят, что уровень спроса поддерживает семейная ипотека. Как отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, в августе доля ипотечных выдач по этой программе составила 85,7% от общего количества кредитов на новостройки. Он подчеркнул, что это «самый высокий показатель за всю историю наблюдений». При этом, как и в предыдущие годы, большую часть сделок по семейной ипотеке (62,1%) россияне заключают в крупнейших регионах страны.