В зону СВО отправилась десятая партия гумпомощи бойцам от «КАМАЗа»

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В воинских частях получат легковые автомобили повышенной проходимости и грузовой тягач КАМАЗ. Также в составе гуманитарного груза военным передали продукты питания и воду, колёса и запасные части для грузовой техники, маскировочные сети, системы радиоэлектронной борьбы. Общий вес гумпомощи составил 82 тонны, стоимость — более 35 миллионов рублей, сообщает издание inkazan.ru.
Компания с первых дней специальной военной операции оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим, воинским частям и жителям новых субъектов России. В целом на сегодня в составе десяти подготовленных «КАМАЗом» партий гуманитарной помощи в зону СВО отправлено уже более тысячи тонн груза стоимостью около 800 миллионов рублей.
«Сегодня более трёхсот тридцати камазовцев, находящихся на фронте, приближают победу совместно с тридцатью тысячами заводчан, которые круглосуточно работают на укрепление обороноспособности страны», — напомнил гендиректор «КАМАЗа». Он отметил, что лучшие инженерные умы и рабочие руки предприятия брошены на выпуск автотехники, в которой военные и вся страна особенно нуждаются именно сейчас. В десятый, юбилейный раз представители «КАМАЗа» собрались ради того, чтобы выполнить миссию, уже ставшую традиционной, — отправить новую партию помощи для военнослужащих подшефных воинских частей, где служат в том числе и сотрудники завода.
Руководитель «КАМАЗа» также отметил, что на предприятии продолжают ежемесячно выделять финансовые выплаты из фондов компании в пользу камазовцев — участников СВО. «КАМАЗ» помогает семьям мобилизованных бойцов, оказывает поддержку родным тех камазовцев, кто, исполняя долг, пожертвовал собой ради мирного будущего. «Мы продолжим всестороннюю поддержку наших мобилизованных коллег и их близких. Единство и единение — это сегодня главные слова, а наша помощь — это крепкая опора для ребят, это то, что придаёт им силы», — отметил Сергей Когогин, добавив, что на предприятии продолжат поддерживать бойцов, равно как и их близких, чтобы военнослужащие могли спокойно выполнять свой долг и добыть России победу.