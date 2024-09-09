В зону СВО отправилась десятая партия гумпомощи бойцам от «КАМАЗа»

Руководитель «КАМАЗа» также отметил, что на предприятии продолжают ежемесячно выделять финансовые выплаты из фондов компании в пользу камазовцев — участников СВО. «КАМАЗ» помогает семьям мобилизованных бойцов, оказывает поддержку родным тех камазовцев, кто, исполняя долг, пожертвовал собой ради мирного будущего. «Мы продолжим всестороннюю поддержку наших мобилизованных коллег и их близких. Единство и единение — это сегодня главные слова, а наша помощь — это крепкая опора для ребят, это то, что придаёт им силы», — отметил Сергей Когогин, добавив, что на предприятии продолжат поддерживать бойцов, равно как и их близких, чтобы военнослужащие могли спокойно выполнять свой долг и добыть России победу.