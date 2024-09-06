Власти Кемерова рассказали, когда «умрет» главная проблема города

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
На вопрос, когда решится эта проблема, глава Кемерова ответил напрямую. Сказал, что ситуация улучшится лишь после завершения капитального ремонта Кузбасского моста, пишет sibdepo.ru.
«Да, движение транспорта очень затруднено сейчас. С этими затруднениями также связаны и перебои в работе общественного транспорта. Ситуация каждый день меняется, поэтому невозможно сейчас составить устойчивое расписание. А нормализуется все, когда мы завершим ремонт Кузбасского моста. Подрядчики прилагают все усилия, чтобы отремонтировать Кузбасский мост максимально быстро», — отметил мэр Кемерова.
Он подчеркнул, что лучше в данный момент потерпеть и сделать мост безопасным для использования, чем не ремонтировать его и получить в будущем аварийную ситуацию на нем и остаться без моста на длительное время.