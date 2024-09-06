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Власти Кемерова рассказали, когда «умрет» главная проблема города

6 сентября 2024, 10:50
Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов прокомментировал ситуацию на дорогах города. В его телеграм-канале кемеровчане жалуются на высокобалльные пробки, из-за которых усложняется движение по городу.

На вопрос, когда решится эта проблема, глава Кемерова ответил напрямую. Сказал, что ситуация улучшится лишь после завершения капитального ремонта Кузбасского моста, пишет sibdepo.ru.

«Да, движение транспорта очень затруднено сейчас. С этими затруднениями также связаны и перебои в работе общественного транспорта. Ситуация каждый день меняется, поэтому невозможно сейчас составить устойчивое расписание. А нормализуется все, когда мы завершим ремонт Кузбасского моста. Подрядчики прилагают все усилия, чтобы отремонтировать Кузбасский мост максимально быстро», — отметил мэр Кемерова.

Он подчеркнул, что лучше в данный момент потерпеть и сделать мост безопасным для использования, чем не ремонтировать его и получить в будущем аварийную ситуацию на нем и остаться без моста на длительное время.

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