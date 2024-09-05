Россиянин отомстил сотрудникам кафе за невкусную шаурму

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Как утверждает источник, пьяный и ранее судимый житель Октябрьского решил расквитаться с владельцем кафе за плохую шаурму. Ничего лучше, чем обворовать торговую точку, он не придумал.
Как отметили в пресс-службе УМВД, на место происшествия приехал участковый. Он осмотрел место, поговорил с заявителями и изучил записи с камеры наблюдения. И сразу же установил личность по походке. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Полицейские быстро его нашли и задержали.
В ходе допроса выяснилось, что ночью рецидивист разбил кирпичом стеклянную дверь кафе и пробрался внутрь. Затем он сложил в пакеты 122 пачки мороженого, 22 бутылки газированных напитков, а также четыре картофелины, нашинкованную капусту и банку сметаны, после чего скрылся. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.
По словам самого злоумышленника, он был нетрезв и решил украсть продукты, чтобы отомстить. Пакеты с похищенным он до дома не донёс и оставил на улице. В настоящее время на подозреваемого возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Его отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, пишет sibdepo.ru.