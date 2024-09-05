gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Россиянин отомстил сотрудникам кафе за невкусную шаурму

5 сентября 2024, 05:43
В Белгороде местный житель обворовал кафе за то, что когда-то ему там приготовили невкусную шаурму. Об этом пишет сетевое издание «Бел.Ру».

Как утверждает источник, пьяный и ранее судимый житель Октябрьского решил расквитаться с владельцем кафе за плохую шаурму. Ничего лучше, чем обворовать торговую точку, он не придумал.

Как отметили в пресс-службе УМВД, на место происшествия приехал участковый. Он осмотрел место, поговорил с заявителями и изучил записи с камеры наблюдения. И сразу же установил личность по походке. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Полицейские быстро его нашли и задержали.

В ходе допроса выяснилось, что ночью рецидивист разбил кирпичом стеклянную дверь кафе и пробрался внутрь. Затем он сложил в пакеты 122 пачки мороженого, 22 бутылки газированных напитков, а также четыре картофелины, нашинкованную капусту и банку сметаны, после чего скрылся. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

По словам самого злоумышленника, он был нетрезв и решил украсть продукты, чтобы отомстить. Пакеты с похищенным он до дома не донёс и оставил на улице. В настоящее время на подозреваемого возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Его отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, пишет sibdepo.ru.

Подпишитесь
О разработках, кадрах, зарплатах и импортозамещении: интервью с Натальей Касперской
Сегодня, 05:20
Губернатор Омской области ищет себе советников на зарплату до 60 тысяч рублей
Сегодня, 07:03
Омичам рассказали о сроках перекрытия моста у Телецентра
Сегодня, 03:37
Продолжает заниматься спортом. Матч «Авангарда» посетил фигурист Роман Костомаров
Сегодня, 03:35
В омской школе на Московке обрушился потолок: что известно на данный момент
Вчера, 17:16
Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске
Вчера, 02:00