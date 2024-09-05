Россиянин отомстил сотрудникам кафе за невкусную шаурму

По словам самого злоумышленника, он был нетрезв и решил украсть продукты, чтобы отомстить. Пакеты с похищенным он до дома не донёс и оставил на улице. В настоящее время на подозреваемого возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Его отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, пишет sibdepo.ru.