gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Компания Volvo представила обновленный кроссовер XC90

4 сентября 2024, 06:59
В интерьере Volvo EM90 разработчики сделали ставку на высококачественные материалы и передовые технологии. Кресла обтянуты мягкой кожей, декоративные вставки выполнены из дерева и алюминия.

Volvo EM90 оснащен адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе, автоматическим экстренным торможением. Данные функции позволяют обеспечить высокий уровень безопасности для пассажиров и сделать вождение комфортным и расслабляющим, пишет ИА RuNews24.ru.

Новый минивэн полностью поддерживает фирменную концепцию фирмы по стремлению к устойчивому развитию и минимальному воздействию на природу. Электрическая трансмиссия, использование переработанных материалов и энергоэффективные технологии — подтверждает приверженность Volvo к экологически чистому будущему.

Подпишитесь
Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске
Сегодня, 02:00
Ждут два месяца. Омичи возмутились отсутствием газа после пожара на 19-й Линии
Сегодня, 04:10
2,7 миллиарда. В Омске все же заключили контракт на ремонт моста у Телецентра
Вчера, 06:45
Бархатный сезон. Стало известно, когда в Омскую область нагрянет волна бабьего лета
Сегодня, 07:29
«Газ, фенол и вонь». Омичи массово жалуются на удушающие запахи
Сегодня, 03:20
Когда в Омске включат отопление? Ответили в «Тепловой компании»
Вчера, 02:00