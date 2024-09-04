Компания Volvo представила обновленный кроссовер XC90

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Volvo EM90 оснащен адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе, автоматическим экстренным торможением. Данные функции позволяют обеспечить высокий уровень безопасности для пассажиров и сделать вождение комфортным и расслабляющим, пишет ИА RuNews24.ru.
Новый минивэн полностью поддерживает фирменную концепцию фирмы по стремлению к устойчивому развитию и минимальному воздействию на природу. Электрическая трансмиссия, использование переработанных материалов и энергоэффективные технологии — подтверждает приверженность Volvo к экологически чистому будущему.