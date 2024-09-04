Компания Volvo представила обновленный кроссовер XC90

Новый минивэн полностью поддерживает фирменную концепцию фирмы по стремлению к устойчивому развитию и минимальному воздействию на природу. Электрическая трансмиссия, использование переработанных материалов и энергоэффективные технологии — подтверждает приверженность Volvo к экологически чистому будущему.