Буцаев и Беспрозванных обсудили сферу обращения с ТКО в Калининградской области

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
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Updated Сегодня, 18:41
Денис Буцаев заявил, что реализация перспективных проектов позволит полностью достичь целей национального проекта. Он отметил, что РЭО готов оказать финансовую поддержку по инвестиционным проектам, покрыв до 95% от суммы, подтвержденной государственной экспертизой. Также организация окажет всю необходимую методологическую помощь в ликвидации объектов накопленного ущерба, пишет 56orb.ru.
Стороны рассмотрели ключевые мероприятия, предусмотренные дорожной картой в сфере обращения с ТКО, акцентировав внимание на привлечении экологических сообществ и активистов. Проекты по модернизации полигонов и строительству мусоросортировочных комплексов позволят переработать и утилизировать более 50% ТКО, создавая условия для перехода к экономике замкнутого цикла в области.
Алексей Беспрозванных отметил, что в силу географических особенностей региона необходимо организовать систему обработки, утилизации и захоронения отходов исключительно на территории области. Он также сообщил, что этот вопрос обсуждался на встрече с президентом, который поддержал предложения по модернизации системы обращения с ТКО. Врио губернатора подчеркнул важность улучшения экологической обстановки и повышения качества жизни жителей региона, отметив значимость сотрудничества с Российским экологическим оператором, обладающим опытом и успешными практиками в создании современных комплексов для сортировки и переработки отходов.