Буцаев и Беспрозванных обсудили сферу обращения с ТКО в Калининградской области

Алексей Беспрозванных отметил, что в силу географических особенностей региона необходимо организовать систему обработки, утилизации и захоронения отходов исключительно на территории области. Он также сообщил, что этот вопрос обсуждался на встрече с президентом, который поддержал предложения по модернизации системы обращения с ТКО. Врио губернатора подчеркнул важность улучшения экологической обстановки и повышения качества жизни жителей региона, отметив значимость сотрудничества с Российским экологическим оператором, обладающим опытом и успешными практиками в создании современных комплексов для сортировки и переработки отходов.