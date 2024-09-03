«Вулканы» начали извергаться в России

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В одном из приморских телеграм-каналов обсуждают невероятный снимок. По словам автора, удивительное зрелище попало на камеру в одном из районов Приморья. Над сопками нарисовался «вулкан» из туч и облаков, пишет sibdepo.ru.
Воздушные массы так разрезали облака, что создалось впечатление, будто это настоящий извергающийся вулкан, передает РИА «Восток-Медиа». Такое чудо увидишь не каждый день. Некоторые сомневаются, что это настоящее фото: уж слишком оно похоже на работу искусственного интеллекта.