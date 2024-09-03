«Вулканы» начали извергаться в России

Воздушные массы так разрезали облака, что создалось впечатление, будто это настоящий извергающийся вулкан, передает РИА «Восток-Медиа». Такое чудо увидишь не каждый день. Некоторые сомневаются, что это настоящее фото: уж слишком оно похоже на работу искусственного интеллекта.