Гвердцители прервала карьеру в России, но продолжила выступать за рубежом

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До 2022 года Тамара Гвердцители активно гастролировала по российским городам и весям, выступала на самых престижных сценах столицы, была желанным гостем любого песенного фестиваля. Однако, когда началась спецоперация, легенда эстрады неожиданно прервала свою концертную деятельность в России и покинула ее пределы.
Нет, она не делала никаких громких заявлений и не проклинала Россию, как это сделали многие ее коллеги, бросившие страну в сложный период времени. Гвердцители просто объявила, что откладывает свою деятельность в РФ на период, пока идет СВО.
«Уважаю и люблю Россию, в которой жила 30 лет. Она — часть моей жизни, но чувство Родины является самым высоким», — заявила певица в одном из интервью.
Какую Родину имела ввиду певица: Грузию, где она сама родилась, или Украину, откуда родом ее мама — внучка одесского раввина, Гвердцители не уточнила. Она просто уехала в Тбилиси, пишет ИА RuNews24.ru.
Однако это не помешало певице продолжить выступать с концертами в других республиках — Казахстане, Армении, Грузии и даже проехаться с гастролями по США.
Некоторые пользователи Сети поспешили обвинить Гвердцители в лицемерии и посоветовали, если у нее осталась хоть капля совести, больше в России не появляться.
«Раз уж сделала свой выбор, то продолжай говорить на мове и подпевать противникам страны, давшим тебе богатство и известность, — пишут разочарованные поклонники. — Когда-то Грузию покинула в погоне за большим российским рублем, теперь вот потянулась за долларом, шекелем и тенге. Попрыгунья!»
Меж тем, как стало известно, Тамара Гвердцители в нынешнем году все-таки приезжала в Россию. Официально — на день рождения Джорджа Ровалса, своего бывшего стилиста. Впрочем, многие фолловеры заподозрили, что певица под столь благовидным предлогом решила «прощупать» почву: пора ли ей вернуться на российскую эстраду, или еще стоит обождать.
К тому же у нее в России — элитная недвижимость: несколько квартир, роскошная дача и своя студия звукозаписи. Как удалось узнать вездесущим папарацци, это далеко не весь перечень недвижимости Тамары Гвердцители.
Певица много лет жила не только в России, но и в Грузии, Израиле, США и Великобритании, где учился, а потом остался жить ее сын Сандро. Журналисты считают, что в каждой из этих стран у великой русской певицы есть недвижимость. По крайней мере, о шикарной вилле на берегу Черепашьего озера в Тбилиси известно доподлинно.
Тамара Гвердцители проснулась знаменитой еще при советской власти. Ей было 19 лет, когда она стала лауреатом международного конкурса «Красная гвоздика». Первую зрительскую любовь молодой исполнительнице принесла песня «Цвети, земля моя!»
Очередная победа на международном конкурсе «Золотой Орфей» дала первое официальное звание: Тамрико стала заслуженной артисткой Грузинской ССР. Самая известная и любимая многими поклонниками песня в ее исполнении — «Виват, король, виват!»
У Тамары Гвердцители великое множество общественных и правительственных наград. Она — кавалер грузинского ордена Чести и российского — Почета; имеет ордена Екатерины Великой и Дягилева, Миротворец и «За возрождение России. XXI век». Кроме того, она является народной артисткой Грузии, России и Ингушетии.
В 2023 году во время своих гастролей по Казахстану певица прямо на сцене перешла на украинский язык. Более того, она заявила, что «каждый должен сегодня зажечь свечу добра, мира и человечности», после чего расплакалась.