Гвердцители прервала карьеру в России, но продолжила выступать за рубежом

Певица много лет жила не только в России, но и в Грузии, Израиле, США и Великобритании, где учился, а потом остался жить ее сын Сандро. Журналисты считают, что в каждой из этих стран у великой русской певицы есть недвижимость. По крайней мере, о шикарной вилле на берегу Черепашьего озера в Тбилиси известно доподлинно.