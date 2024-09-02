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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Тюменской области из-за заморозков может пострадать урожай

2 сентября 2024, 11:57
В регионе в начале сентября прогнозируются ночные заморозки до -2 градусов. Об этом журналистам сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В начале месяца на юге Тюменской области прогнозируются заморозки ночью от — 2 до -5 градусов», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Также, по словам эксперта, заморозки ожидаются и в другом городе УрФО — в Кургане. А также в Новосибирской, Омской, Оренбургской областях, Башкирии и Забайкальском крае.

УралПолитRu отмечает, что, по данным сайта Gismeteo, в Тюменской области ближайшие три дня температура воздуха будет варьироваться от +14 до +9 градусов. В среду, 4 сентября, ожидается небольшой дождь. Порывы ветра — от 9 до 11 метров в секунду.

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