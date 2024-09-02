В Тюменской области из-за заморозков может пострадать урожай

УралПолитRu отмечает, что, по данным сайта Gismeteo, в Тюменской области ближайшие три дня температура воздуха будет варьироваться от +14 до +9 градусов. В среду, 4 сентября, ожидается небольшой дождь. Порывы ветра — от 9 до 11 метров в секунду.