В РЭО назвали регионы, отстающие в создании инфраструктуры по обращению с ТКО

Денис Буцаев сообщил, что по поручению Правительства Российской Федерации РЭО заключил дорожные карты с 75 регионами. Большинство инфраструктурных проектов в этих субъектах планируется реализовать через заключение концессионных соглашений. Он отметил, что подготовка необходимой документации для инвестиционных проектов требует значительного времени. При этом в девяти регионах наблюдается значительное отставание по мероприятиям, предусмотренным дорожными картами. С точки зрения возможности реализации проектов в установленные сроки ситуация в этих регионах является критической.