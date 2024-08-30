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В РЭО назвали регионы, отстающие в создании инфраструктуры по обращению с ТКО

В РЭО назвали регионы, отстающие в создании инфраструктуры по обращению с ТКО

30 августа 2024, 13:06
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев выступил с докладом на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами, которое возглавил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В ходе заседания был поднят вопрос неисполнения дорожных карт по созданию инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах.

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан, Приморский край, а также Ивановская, Орловская, Саратовская, Смоленская, Тверская и Еврейская автономная области отстают от графиков по созданию новых объектов обработки и утилизации отходов более чем на год, пишет newsnn.ru.

Денис Буцаев сообщил, что по поручению Правительства Российской Федерации РЭО заключил дорожные карты с 75 регионами. Большинство инфраструктурных проектов в этих субъектах планируется реализовать через заключение концессионных соглашений. Он отметил, что подготовка необходимой документации для инвестиционных проектов требует значительного времени. При этом в девяти регионах наблюдается значительное отставание по мероприятиям, предусмотренным дорожными картами. С точки зрения возможности реализации проектов в установленные сроки ситуация в этих регионах является критической.

Дорожные карты предполагают заключение концессионных договоров, проведение изысканий, разработку проектно-сметной документации и установление сроков для строительства объектов.

На заседании также обсуждалась работа региональных операторов, попадающих в зону риска. В эту категорию входят региональные операторы с высокой дебиторской и кредиторской задолженностями, плохими показателями сбора платежей и значительными проблемами с качеством услуг. Такие факторы могут привести к банкротству некоторых из них.

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин подчеркнул, что вся информация о деятельности региональных операторов должна быть занесена в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов.

Он отметил, что регионы обязаны проверять эти данные. Если есть вероятность прекращения работы регионального оператора, субъект должен оперативно реагировать, анализировать риски и причины их возникновения, а также предоставлять помощь региональному оператору. В случае выявления неэффективности следует рассмотреть возможность поиска нового оператора на замену.

РЭО продолжает заниматься вопросами работы региональных операторов, реализации дорожных карт в регионах, а также осуществляет постоянный мониторинг состояния отрасли обращения с отходами, в том числе на базе еженедельного штаба.

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