Клиентам Модульбанка стали доступны новые опции в сервисе облачных касс

Сервисы облачных касс не только принимают платежи, но и выдают облачные чеки. Клиент выбирает, как он будет платить, картой или наличными, после чего чек, уже сформированный в приложении, передает информацию в физическую кассу, откуда она направляется в ФНС и ОФД. Клиент же получает чек в электронном виде. Данный сервис обеспечивает защиту всех платежных операций. Для удаленного приема платежей можно использовать любое количество смартфонов с единым центром управления.