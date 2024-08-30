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Клиентам Модульбанка стали доступны новые опции в сервисе облачных касс

Клиентам Модульбанка стали доступны новые опции в сервисе облачных касс

30 августа 2024, 06:37
Фото: 1MI
Кассовые аппараты постепенно исчезают из розничной торговли и сферы услуг. Пик их популярности в России пришёлся на середину 1990-х — начало 2000-х годов, когда страна переходила к рыночной экономике и развивалось частное предпринимательство.

В те времена кассовые аппараты были незаменимыми для ведения бизнеса. Сегодня же, благодаря развитию технологий и появлению мобильных и онлайн-платежей, предприниматели все чаще выбирают облачные кассы, которые позволяют осуществлять платежи через интернет без необходимости в физических устройствах, пишет newsnn.ru.

Первая облачная касса в России была запущена в 2017 году фирмой «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки», которая стала первой компанией в облачной фискализации на отечественном рынке. Упрощенный процесс использования и сокращение временных и финансовых затрат на обслуживание клиентов способствовали быстрому росту популярности облачных касс среди предприятий, работающих в сфере электронной коммерции.

На сегодняшний день облачные кассовые решения становятся необходимостью для каждого банка. В противном случае ему будет сложно сохранить свою конкурентоспособность в сфере финансовых услуг, особенно если он ориентирован на малый и средний бизнес.

Так, Модульбанк, который позиционирует себя как предпринимательский хаб, недавно улучшил свой сервис удаленной фискализации для владельцев онлайн-магазинов и курьерских сервисов, добавив функцию работы через смартфон.

Эта система позволит обрабатывать платежи, формировать облачные чеки и отправлять данные в ОФД и ФНС, при этом все транзакции будут защищенными. При этом количество смартфонов, использующихся для удаленного приема платежей, не ограничено, а управляются кассы из единого центра.

Сервисы облачных касс не только принимают платежи, но и выдают облачные чеки. Клиент выбирает, как он будет платить, картой или наличными, после чего чек, уже сформированный в приложении, передает информацию в физическую кассу, откуда она направляется в ФНС и ОФД. Клиент же получает чек в электронном виде. Данный сервис обеспечивает защиту всех платежных операций. Для удаленного приема платежей можно использовать любое количество смартфонов с единым центром управления.

Будущее подобного сервиса выглядит многообещающе, поэтому главные банки страны развивают их. Сбербанк запустил «Онлайн-кассу Эвотор», которая может не только принимать платежи через интернет, но и управлять продажами. У Альфа-Банка есть «Альфа-Касса», которая, помимо прочего, включает аренду кассового оборудования и подключение к сервису.

Перспективы облачных касс выглядят многообещающе. В условиях растущей цифровизации и расширения электронной торговли потребность в новых облачных кассовых решениях будет увеличиваться. Однако это актуально до тех пор, пока на рынке не появится нечто совершенно революционное, способное снова изменить его до неузнаваемости.

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