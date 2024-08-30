1 сентября РЭО запустит эксперимент по утилизации упаковки для импортных товаров

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что закон о РОП вступил в законную силу 1 января текущего года, но некоторые его положения будут применяться только с начала следующего года. Это касается обязательства импортеров по утилизации отходов, которое импортеры начнут исполнять с 1 января 2026 года. Кроме того, по его словам, для тестирования этой меры Правительство Российской Федерации с 1 сентября 2024 года запускает эксперимент, в который войдут определенные категории товаров, включая упаковочные материалы, пишет 56orb.ru.
В рамках проводимого эксперимента импортеры должны либо уплатить экологический сбор, либо предоставить банковскую гарантию и поручительство от утилизатора. Согласно установленным требованиям, это должно быть выполнено до момента выхода товаров, включая упакованные товары, на рынок. Данная обязанность распространяется лишь на товары из стран, которые не являются членами Евразийского экономического союза.
Денис Буцаев также подчеркнул, что в соответствии с новым механизмом РОП производители и импортеры должны будут отчитываться о переработке отходов, образующихся от товаров и их упаковки. Для плавного внедрения новых правил требования вводятся поэтапно, а для импортеров проводится эксперимент. По его словам, эти изменения направлены на улучшение прозрачности процессов внутри РОП и на стимулирование производителей к созданию более развитой инфраструктуры для переработки отходов.
Глава РЭО добавил, что получить поручительство возможно исключительно от утилизатора, который включен в формируемый реестр утилизаторов. Этот реестр создается Росприроднадзором с участием РЭО.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов рассказал, что для создания реестра проводятся документальные и выездные проверки. Эти меры помогут убедиться в том, что утилизаторы и их мощности соответствуют установленным требованиям и способны реально выполнять утилизацию, о которой они заявляют. Внесение утилизатора в реестр происходит лишь после его проверки на соответствие. Это позволяет исключить недобросовестные организации, которые тормозят реальную переработку отходов в России.