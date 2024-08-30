1 сентября РЭО запустит эксперимент по утилизации упаковки для импортных товаров

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что закон о РОП вступил в законную силу 1 января текущего года, но некоторые его положения будут применяться только с начала следующего года. Это касается обязательства импортеров по утилизации отходов, которое импортеры начнут исполнять с 1 января 2026 года. Кроме того, по его словам, для тестирования этой меры Правительство Российской Федерации с 1 сентября 2024 года запускает эксперимент, в который войдут определенные категории товаров, включая упаковочные материалы, пишет 56orb.ru.