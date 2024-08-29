Водителей предупредили о новых штрафах с 1 сентября

«С 1 сентября 2024 года начнёт действовать очень важный закон: мы запретили высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов», — напомнил он. Федяев отметил, что для водителей предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей, а для должностного лица — до 30 тыс. рублей.