Водителей предупредили о новых штрафах с 1 сентября

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
С 1 сентября в России начинает действовать новый закон, который запретит высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, пишет sibdepo.ru.
«С 1 сентября 2024 года начнёт действовать очень важный закон: мы запретили высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов», — напомнил он. Федяев отметил, что для водителей предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей, а для должностного лица — до 30 тыс. рублей.