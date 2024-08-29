Паразитолог Бартули: Заразиться паразитами можно от любой рыбы

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:02
Причем заболевания, вызываемые паразитами, могут становиться хроническими — в таком случае они не имеют острой фазы и присутствуют в организме скрытно, провоцируя возникновение ряда других диагнозов от диареи до бронхиальной астмы. Хроническую форму паразитных болезней имеет большинство людей, которые часто употребляют рыбу. Об этом Общественной службе новостей рассказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.
«В морской рыбе есть печеночный сосальщик Clonorchis sinensis, а в речной — opisthorchis felineus. Они вызывают клонорхоз и описторхоз. Заразиться ими можно только при употреблении в пищу рыбы, которая неправильно транспортировалась и которую не замораживали до -70 градусов на специально оборудованных баржах в морозильных камерах, и она не провела в заморозке две недели. Поэтому в случае с охлажденной либо замороженной при недостаточно низких температурах рыбой мы все равно находимся в зоне риска и можем заразиться, — пояснил эксперт. — Также заражение происходит из-за того, что речную и морскую рыбу могут разделывать на одних и тех же досках, одними и теми же ножами».
Определить, заражена ли рыба паразитами, «на глаз» невозможно, указал Бартули. При этом признаки заражения у человека проявляются только спустя 2-3 недели, добавил он. Защититься от описторхоза и клонорхоза можно лишь путем правильной термической обработки рыбы.
«Почти у всех, кто употребляет рыбу, есть хронический описторхоз»
«У людей, живущих в эндемичных районах (там, где добывают рыбу), есть антитела, которые передаются внутриутробно, от матери к ребенку. Благодаря этому острая фаза заболевания стерта, ее практически нет, и почти у всех, кто употребляет рыбу, есть хронический описторхоз. Поэтому никаких симптомов может и не быть, но паразиты живут и делают свое неблагодарное дело. Они все время выделяются токсины и метаболиты, которые всасываются в кровь и вредят организму. У всех это проявляется по-разному — у кого-то могут быть кожные высыпания, у кого-то частые опорожнения кишечника, либо, наоборот, запор, у кого-то бронхиальная астма, аллергии. То есть паразиты как бы под маской скрываются, — указал паразитолог — Обнаружить их можно только при дуоденальном зондировании — в двенадцатиперстную кишку вводится зонд, оттуда откачивается желчь, мы ее смотрим в микроскопе и после этого уже ставим диагноз и назначаем пациенту лечение. При этом обязателен отказ от рыбы, иначе происходит повторное заражение».
Бартули отметил, что хронический описторхоз свойственен людям, которые живут в регионах добычи зараженной речной рыбы, однако из-за внутренней миграции и торговли ареал заболевания значительно расширился. При этом важно понимать, что заразиться описторхозом можно только от рыбы — от человека к человеку паразитные болезни не передаются.
«Я сейчас делаю зондирование в Москве — на 100 процедур приходится примерно 60-70 зараженных людей, — поделился собеседник издания. — Пациенты обращаются с какими-то жалобами; просто так, для профилактики, на зондирование никто не приходит. Хотя нужно обязательно ходить и на профилактический прием, чтобы предупреждать эти заболевания».
Что касается клонорхоза, который вызывают паразиты из морской рыбы, то он для россиян не эндемичен, то есть имеет острую фазу и не принимает хроническую форму, указал эксперт.