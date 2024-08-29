Паразитолог Бартули: Заразиться паразитами можно от любой рыбы

«У людей, живущих в эндемичных районах (там, где добывают рыбу), есть антитела, которые передаются внутриутробно, от матери к ребенку. Благодаря этому острая фаза заболевания стерта, ее практически нет, и почти у всех, кто употребляет рыбу, есть хронический описторхоз. Поэтому никаких симптомов может и не быть, но паразиты живут и делают свое неблагодарное дело. Они все время выделяются токсины и метаболиты, которые всасываются в кровь и вредят организму. У всех это проявляется по-разному — у кого-то могут быть кожные высыпания, у кого-то частые опорожнения кишечника, либо, наоборот, запор, у кого-то бронхиальная астма, аллергии. То есть паразиты как бы под маской скрываются, — указал паразитолог — Обнаружить их можно только при дуоденальном зондировании — в двенадцатиперстную кишку вводится зонд, оттуда откачивается желчь, мы ее смотрим в микроскопе и после этого уже ставим диагноз и назначаем пациенту лечение. При этом обязателен отказ от рыбы, иначе происходит повторное заражение».