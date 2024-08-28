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Жуткую деталь заметили на выставке НАТОвской техники в Кемерове

28 августа 2024, 16:49
Кемеровчанин обратил внимание на жуткую деталь в салоне НАТОвской техники, что с прошлой недели выставлена в Кемерове на площади Московской.

Фотографии мужчина передал в редакцию. Напомним, в Кемерово из Тюмени приехала единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной бойцами группировки войск «Центр» во время боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях СВО.

За несколько дней посмотреть на разбитую технику пришли тысячи кемеровчан. И один заметил интересную деталь в салоне машины. Как отметил кемеровчанин, он несколько лет прослужил военным водителем, написал sibdepo.ru.

«Внутри салона — все, что осталось от водителя после попадания снаряда. На сиденье, стекле и салоне — кровь, биологические жидкости, боец явно не выжил», — сообщил кемеровчанин.

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