В Свердловской области назвали самые престижные профессии

УралПолитRu отмечает, что несмотря на то, что свердловчане оценивают престиж рабочих и производственников не слишком высоко, 48% опрошенных признали, что за последние 10 лет отношение к таким профессиям изменилось в лучшую сторону. Перемен не отметили 38%. И только 14% считают, что быть квалифицированным рабочим стало менее престижно, чем раньше.