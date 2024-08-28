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В Свердловской области назвали самые престижные профессии

28 августа 2024, 05:34
58% свердловчан считают, что работа IT-специалиста на сегодняшний день считается самой престижной. Соответствующий опрос провели компания РОКВУЛ и платформа онлайн-рекрутинга.

На втором месте среди самых престижных профессий оказалась специальность инженера с высшим образованием (45%). Далее свердловчане отметили работу ученых или исследователей (35%), врачей и медперсонала (26%). Также высоко ценятся творческие профессии (9%), квалифицированные рабочие (8%) и офисные сотрудники (5%).

Среди рабочих профессий жители Свердловской области самой престижной считают операторов станков с ЧПУ (35%). В пятерку также вошли сервисные инженеры (34%), прорабы (25%), геодезисты (22%) и токари (20%).

УралПолитRu отмечает, что несмотря на то, что свердловчане оценивают престиж рабочих и производственников не слишком высоко, 48% опрошенных признали, что за последние 10 лет отношение к таким профессиям изменилось в лучшую сторону. Перемен не отметили 38%. И только 14% считают, что быть квалифицированным рабочим стало менее престижно, чем раньше.

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