В Кузбассе ремонт дорог по нацпроекту выполнен на 70%

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В этом году в регионе планируется отремонтировать 70 км дорог и более 1000 погонных метров мостовых сооружений. Общий объем выделенных средств из бюджетов всех уровней составит более 5,7 млрд рублей. Работы планируется завершить до 15 октября, сообщает sibdepo.ru.
«На сегодняшний день общий объем выполненных работ по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ составляет 70%. Некоторые объекты уже приняты после ремонта и введены в эксплуатацию. Начали планировать работы на следующий год, сейчас готовим документацию для определения подрядчиков», — отметил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк. На сегодняшний день введены в эксплуатацию последние 3,88 км на автомобильной дороге Кемерово — Анжеро-Судженск.
Ремонтные работы на этом участке проводились с 2020 года. За четыре года дорожники привели в нормативное состояние 53 км дороги. В деревне Тюменево в Мариинском округе на участке автомобильной дороги Томск — Мариинск завершена укладка асфальта. Теперь здесь есть пешеходные тротуары, место для разворота школьного автобуса, автобусные остановки. Сейчас проводится установка освещения на участке протяженностью 3 км и обустройство дороги. Готовность объекта составляет 90%, ввод запланирован на 2025-й, но работы будут завершены досрочно в текущем году.
В Кемерове в рамках нацпроекта в этом году обновят более 17 км городских магистралей, включая работы на мостах через реку Томь. В Кировском районе ведется капитальный ремонт ул. Инициативной от ул. 40 лет Октября до ул. Рекордной. По ней проходят 13 маршрутов общественного транспорта, здесь расположены жилые дома, предприятия и образовательные учреждения.
Работы будут проводиться в несколько этапов, завершение запланировано на 2025 год. Также продолжается капремонт Кузбасского моста через реку Томь, на первой половине уже начали укладку асфальта.