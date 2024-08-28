В Кузбассе ремонт дорог по нацпроекту выполнен на 70%

Ремонтные работы на этом участке проводились с 2020 года. За четыре года дорожники привели в нормативное состояние 53 км дороги. В деревне Тюменево в Мариинском округе на участке автомобильной дороги Томск — Мариинск завершена укладка асфальта. Теперь здесь есть пешеходные тротуары, место для разворота школьного автобуса, автобусные остановки. Сейчас проводится установка освещения на участке протяженностью 3 км и обустройство дороги. Готовность объекта составляет 90%, ввод запланирован на 2025-й, но работы будут завершены досрочно в текущем году.