Тульский фермер зарегистрировал больше тысячи тонн сомнительной пшеницы и гороха

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Проверка показала, что индивидуальный предприниматель подала две декларации на две партии пшеницы и декларацию на партию гороха общим весом 1 100 тонн без исследований на уровни токсических элементов, зараженность вредителями и содержание вредных примесей, пишет tsn24.ru.
Кроме того, в документах она не указала место отбора образцов, чем нарушила требования технических регламентов «О безопасности зерна».
Декларации признаны недействительными, а ИП выдано предостережение.