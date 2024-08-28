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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

Тульский фермер зарегистрировал больше тысячи тонн сомнительной пшеницы и гороха

28 августа 2024, 08:23
В Ясногорском районе Тульской области глава КФХ зарегистрировала больше тысячи тонн сомнительной пшеницы и гороха, как сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель подала две декларации на две партии пшеницы и декларацию на партию гороха общим весом 1 100 тонн без исследований на уровни токсических элементов, зараженность вредителями и содержание вредных примесей, пишет tsn24.ru.

Кроме того, в документах она не указала место отбора образцов, чем нарушила требования технических регламентов «О безопасности зерна».

Декларации признаны недействительными, а ИП выдано предостережение.

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