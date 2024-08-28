Тульский фермер зарегистрировал больше тысячи тонн сомнительной пшеницы и гороха

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель подала две декларации на две партии пшеницы и декларацию на партию гороха общим весом 1 100 тонн без исследований на уровни токсических элементов, зараженность вредителями и содержание вредных примесей, пишет tsn24.ru.