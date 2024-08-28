Грузовой поезд сбил авто с людьми, есть погибшие

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Известно, что на перегоне Валуйки — Рай Юго-Восточной железной дороги автомобиль УАЗ «Патриот» выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, однако расстояние оказалось слишком маленьким, поэтому столкновения избежать не удалось. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
В аварии погиб один человек, а водителя и его пассажиров доставили в медицинское учреждение. В пресс-службе ЮВЖД добавили, что происшествие никак не повлияло на движение пассажирских поездов, пишет sibdepo.ru.