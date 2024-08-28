Архитектор Хазанов одобрил окна в ванной

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В поисках истины Pravda.Ru обратилась к архитектору Михаилу Хазанову. И он выдвинул ещё одну версию.
«Наверное, просто для того, чтобы видно было, что ванная занята», — предположил собеседник издания.
Он также допустил обоснованность версии об окошке как источнике света для борьбы с инфекциями.
«Инсоляция так определялась — считалось, что три часа прямого солнца убивает какую-то палочку. Сейчас на всё это махнули рукой. Вообще эта проблема существует. Прямой солнечный свет нужен», — пояснил эксперт.
Именно поэтому в сталинках не чурались делать в ванной окно на улицу.
«Вообще все освещённые помещения лучше, чем неосвещённые», — подытожил он.