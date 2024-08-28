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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Архитектор Хазанов одобрил окна в ванной

28 августа 2024, 15:06
Окно между кухней и ванной в хрущёвке — наверное, одно из самых загадочных архитектурных решений в массовой жилой застройке. В интернете этому интерьерному изыску можно найти множество объяснений разной степени достоверности.

В поисках истины Pravda.Ru обратилась к архитектору Михаилу Хазанову. И он выдвинул ещё одну версию.

«Наверное, просто для того, чтобы видно было, что ванная занята», — предположил собеседник издания.

Он также допустил обоснованность версии об окошке как источнике света для борьбы с инфекциями.

«Инсоляция так определялась — считалось, что три часа прямого солнца убивает какую-то палочку. Сейчас на всё это махнули рукой. Вообще эта проблема существует. Прямой солнечный свет нужен», — пояснил эксперт.

Именно поэтому в сталинках не чурались делать в ванной окно на улицу.

«Вообще все освещённые помещения лучше, чем неосвещённые», — подытожил он.
#Алина Ибрагимова
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