Архитектор Хазанов одобрил окна в ванной

Окно между кухней и ванной в хрущёвке — наверное, одно из самых загадочных архитектурных решений в массовой жилой застройке. В интернете этому интерьерному изыску можно найти множество объяснений разной степени достоверности.