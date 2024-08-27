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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

«Удивил друзей»: кузбассовцу пришлось пришивать часть тела после похода в магазин

27 августа 2024, 06:20
В Ленинске-Кузнецком молодой парень купил в магазине мощную петарду, которая взорвалась у него в руке. Кузбассовец получил серьёзные ранения, рассказывает в социальных сетях его тётя.

«Мой племянник 24 августа купил дымовую шашку за 700 рублей. Вечером в кругу компании хотел впечатлить друзей, зажечь её. (…) После того, как он зажёг, произошёл взрыв, ему оторвало указательный палец на левой руке по фалангу, сломало большой палец и прилетело множество осколков в ноги. Оказалось, что ему продали „корсар номер 12 осколочный“ (…). Мальчишке 18 лет, он не знал что и как выглядит», — написала женщина в паблик «Типичное Белово».

Автор сообщения отметила, что операция прошла успешно, всё вытащили и зашили. На большом пальце, как утверждается, поставили спицы, оторванный пришили обратно. Корреспондент Сибдепо связался с сотрудниками киоска с пиротехникой. Они подтвердили, что парень совершал покупку, пишет sibdepo.ru.

«Мы знаем об этом случае, но тогда не я на смене была. Но если бы он хотел купить дымовую шашку, он бы купил дымовую шашку. Значит, он приходил за петардой. Но „12 осколочный“ — у нас таких нет. Сейчас будем разбираться», — сказала сотрудница магазина.

Что касается «осколочного» варианта, то в интернет-магазинах ничего подобного не нашлось. Кроме того, на сайте производителя указаны меры предосторожности при обращении с петардами.

«Не держите зажжённые петарды в руках и не находитесь в местах скопления людей. Внимание! Перед тем, как использовать петарды обязательно изучите инструкцию по эксплуатации», — говорится в описании товара.

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