«Удивил друзей»: кузбассовцу пришлось пришивать часть тела после похода в магазин

«Мы знаем об этом случае, но тогда не я на смене была. Но если бы он хотел купить дымовую шашку, он бы купил дымовую шашку. Значит, он приходил за петардой. Но „12 осколочный“ — у нас таких нет. Сейчас будем разбираться», — сказала сотрудница магазина.