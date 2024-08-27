Кемеровчане рассказали, сколько денег готовы одолжить

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
«Берущих в долг у работодателя не набралось и 1%. 58% опрошенных вообще не берут денег в долг», — отметили аналитики.
Проанализировав ответы респондентов, выяснилось, что мужчины чаще женщин идут в банк за финансовой помощью. Это 21% мужчин и 17% порошенных женщин). Опрошенные старше 35 лет предпочитают брать взаймы у банка, а вот молодежь обращается с этой просьбой к родственникам. Но сами кемеровчане, которые участвовали в опросе, не всем дают в долг, пишет sibdepo.ru.
Например, только 28% опрошенных чаще всего дают в долг родственникам, 22% — друзьям, 7% — коллегам. А вот 40% респондентов вообще никому не дают деньги в долг. Средняя сумма, которую кемеровчане готовы одолжить родственникам, — 16 тысяч рублей. Другу они могут дать взаймы 14 тысяч рублей, а коллеге — 8 тысяч рублей.