Кемеровчане рассказали, сколько денег готовы одолжить

Проанализировав ответы респондентов, выяснилось, что мужчины чаще женщин идут в банк за финансовой помощью. Это 21% мужчин и 17% порошенных женщин). Опрошенные старше 35 лет предпочитают брать взаймы у банка, а вот молодежь обращается с этой просьбой к родственникам. Но сами кемеровчане, которые участвовали в опросе, не всем дают в долг, пишет sibdepo.ru.