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Кемеровчане рассказали, сколько денег готовы одолжить

27 августа 2024, 09:59
В Кемерове аналитики узнали, сколько и кому горожане готовы дать в долг. Так, среди опрошенных кемеровчан при необходимости в банк за кредитом чаще всего обращается каждый пятый, но 15% опрошенных просит деньги в долг у родственников. Только 4% опрошенных одалживают деньги у друзей, 3% — у коллег.

«Берущих в долг у работодателя не набралось и 1%. 58% опрошенных вообще не берут денег в долг», — отметили аналитики.

Проанализировав ответы респондентов, выяснилось, что мужчины чаще женщин идут в банк за финансовой помощью. Это 21% мужчин и 17% порошенных женщин). Опрошенные старше 35 лет предпочитают брать взаймы у банка, а вот молодежь обращается с этой просьбой к родственникам. Но сами кемеровчане, которые участвовали в опросе, не всем дают в долг, пишет sibdepo.ru.

Например, только 28% опрошенных чаще всего дают в долг родственникам, 22% — друзьям, 7% — коллегам. А вот 40% респондентов вообще никому не дают деньги в долг. Средняя сумма, которую кемеровчане готовы одолжить родственникам, — 16 тысяч рублей. Другу они могут дать взаймы 14 тысяч рублей, а коллеге — 8 тысяч рублей.

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