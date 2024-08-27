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64% россиян сталкиваются с фейками в интернете еженедельно

64% россиян сталкиваются с фейками в интернете еженедельно

27 августа 2024, 18:55
Фото: 1MI
По заявлению гендиректора АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, в настоящее время 64% жителей России сталкиваются с ложной информацией в интернете как минимум раз в неделю. При этом количество граждан, знающих о фактчекинге, увеличивается.

Эксперт поделился этими сведениями в ходе пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС.

По словам Владимира Табака, 46% участников опроса слышали о фактчекинге, 18% имеют поверхностное представление о нем. При этом пользователи склонны преувеличивать свои способности к анализу информации. 45% респондентов убеждены, что применяемых мер борьбы с дезинформацией недостаточно. Ключевым является запрос на привлечение к ответственности лиц, распространяющих фейки, и блокировку источников, который нередко бывает трудно удовлетворить, информирует 56orb.ru.

Специалист рассказал, что сейчас количество копий фейковых публикаций в Рунете снижается, а их уникальное количество остается на сопоставимом уровне. До 6 августа текущего года наблюдалось снижение числа недостоверной информации об СВО. В минувшем месяце количество просмотров сократилось до 35%, а в августе, после атаки на Курскую область, стремительно выросло, достигнув 81%. Согласно прогнозам, к концу года наберется примерно 8 млн копий фейковых публикаций.

Большое значение в борьбе с дезинформацией имеет участие самих пользователей, а не только специалистов. Так считает директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина. Эксперт добавила, что аудиторию нужно уведомлять о принципах информационной гигиены.

Согласно заявлению зампредседателя комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председателя правления РОЦИТ Антона Горелкина, самым актуальным и обсуждаемым в настоящее время является вопрос о необходимости формирования законодательной базы для эффективного противодействия дезинформации. Сейчас законодательство РФ не рассматривает понятие дипфейка, но существует официальное определение фейковой новости.

Сейчас ложные публикации входят в число главных видов оружия в информационной войне. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, основная их часть — короткоживущие. Этот вид дезинформации примечателен тем, что она направлена на «затапливание» информационного пространства противника за счет больших объемов.

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