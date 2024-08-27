64% россиян сталкиваются с фейками в интернете еженедельно

Специалист рассказал, что сейчас количество копий фейковых публикаций в Рунете снижается, а их уникальное количество остается на сопоставимом уровне. До 6 августа текущего года наблюдалось снижение числа недостоверной информации об СВО. В минувшем месяце количество просмотров сократилось до 35%, а в августе, после атаки на Курскую область, стремительно выросло, достигнув 81%. Согласно прогнозам, к концу года наберется примерно 8 млн копий фейковых публикаций.