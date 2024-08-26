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Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 19:52

Updated Сегодня, 19:52

В Кузбассе бухгалтер украла 5 млн рублей с корпоративного счета

26 августа 2024, 15:51
В Новокузнецке осудили бухгалтера за хищение около 5 млн рублей с банковского счета работодателя. Об этом сообщает объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.

Как утверждает ведомство, с сентября 2020-го по декабрь 2023 года местная жительница, работая не официально бухгалтером у индивидуального предпринимателя, похитила с его банковского счета при помощи вверенного ей ключа электронной цифровой подписи денежные средства на общую сумму 4 981 900 рублей. Тем самым она причинила ему ущерб в особо крупном размере, пишет sibdepo.ru.

«Подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью, раскаялась в содеянном. Пояснила, что хищения она совершала из-за наличия у нее крупных долговых обязательств», — пишет пресс-служба.

По данным источника, суд признал жительницу Новокузнецка виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в сумме 4 981 900 рублей.

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