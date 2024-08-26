В Кузбассе бухгалтер украла 5 млн рублей с корпоративного счета

Как утверждает ведомство, с сентября 2020-го по декабрь 2023 года местная жительница, работая не официально бухгалтером у индивидуального предпринимателя, похитила с его банковского счета при помощи вверенного ей ключа электронной цифровой подписи денежные средства на общую сумму 4 981 900 рублей. Тем самым она причинила ему ущерб в особо крупном размере, пишет sibdepo.ru.