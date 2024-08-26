Сезон вакцинации от гриппа начался в Подмосковье

По его словам, в этом году планируется привить около 4,5 миллиона жителей, включая миллион детей. Напомним, для вакцинации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, где терапевт или педиатр осмотрит и направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно на портале госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram, пишет 360tv.ru