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Сезон вакцинации от гриппа начался в Подмосковье

26 августа 2024, 09:10
В Московской области стартовала вакцинация взрослых и детей против гриппа. В поликлиники региона уже поступила безопасная отечественная вакцина, сообщили в Минздраве Московской области.

«Осенью увеличивается число простуд и вирусных инфекций, поэтому важно защитить себя и близких», — отметил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.

По его словам, в этом году планируется привить около 4,5 миллиона жителей, включая миллион детей. Напомним, для вакцинации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, где терапевт или педиатр осмотрит и направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно на портале госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram, пишет 360tv.ru

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