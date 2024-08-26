Россиянам рассказали, надо ли запасаться бензином на фоне роста цен

«Нельзя по оптовым ценам определять динамику продаж в рознице. Государство не допустит повышения розничных цен, потому что бензин — это, как говорится, социальный продукт, входящий в топ-10 для ощущений людей. Именно по бензину люди начинают задумываться об общем росте цен. То есть цены, конечно, будут какой-то тренд на повышение иметь, но это будет или в пределах инфляции, или ниже», — спрогнозировал эксперт.