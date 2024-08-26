Россиянам рассказали, надо ли запасаться бензином на фоне роста цен

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
«Нельзя по оптовым ценам определять динамику продаж в рознице. Государство не допустит повышения розничных цен, потому что бензин — это, как говорится, социальный продукт, входящий в топ-10 для ощущений людей. Именно по бензину люди начинают задумываться об общем росте цен. То есть цены, конечно, будут какой-то тренд на повышение иметь, но это будет или в пределах инфляции, или ниже», — спрогнозировал эксперт.
В то же время Остапкович подчеркнул, что существенный рост оптовых цен на бензин — это «не очень хороший сигнал», однако в любом случае государство приложит все усилия для того, чтобы устранить эту проблему, пишет sibdepo.ru.
«То, что цены на бензин пошли вверх в опте, — это сигнал не очень хороший, но, в принципе, такие скачки у оптовиков были и в итоге они не приводили к каким-то фундаментальным подъемам в рознице. Государство компенсирует вот эти вот оптовые цены и рознице не дадут разбежаться», — подытожил экономист.