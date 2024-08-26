«Труд на благо»: депутаты омского Заксобрания рассказали о поездках в Стаханов

По словам Ткачева, в прошлом году омичи отремонтировали в Стаханове один МФЦ. Этот второй. При этом, по словам депутата, масштаб восстановительных работ, которые предстоят в будущем, впечатляет. К тому же в городе до сих пор случаются «прилеты», на улицах можно увидеть сгоревшую технику, гильзы и даже неразорвавшиеся снаряды (у саперов нет времени и сил на все).