«Труд на благо»: депутаты омского Заксобрания рассказали о поездках в Стаханов

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 05:45
Лето в России — традиционно время отпусков. Проводят их по-разному. Например, некоторые депутаты Законодательного собрания Омской области совершают поездки в новые регионы страны, чтобы изучить обстановку и оказать местным жителям посильную помощь. Первоочередное внимание они уделяют Стахановскому муниципальному округу, с которым Омская область заключила соглашение о сотрудничестве.
В частности, регулярно бывает в новых регионах спикер ЗС Александр Артемов, член фракции «Единой России». Во время очередной поездки он встретился с председателем Народного совета ЛНР Денисом Мирошниченко, договорившись о продолжении сотрудничества и передав ценный груз из Омска: 10 комплектов переносной акустической аппаратуры и сборники стихов омских писателей «Своих не бросаем». Впрочем, этим дело не ограничилось.
«Мы привезли самое необходимое — строительные материалы и инструменты, генераторы, бензопилы, телевизоры, ноутбуки для операторов БПЛА, гигиенические наборы, — рассказал Артемов в своем телеграм-канале».
Совершают поездки в новые регионы и другие депутаты. Так, в Луганске и Стаханове побывал депутат Заксобрания из фракции «Справедливой России» Владимир Гуселетов. Он привез мячи от омской футбольной команды для стахановского стадиона «Победа», книги для городской и детской библиотек Стаханова, квадрокоптер. Кроме того, в зону СВО передали автомобиль ВАЗ-2107, отреставрированный силами команды Гуселетова.
В Стаханове Гуселетов посетил строительные объекты. Сейчас, по его словам, заканчивается ремонт в роддоме, центральной больнице и МФЦ, ведутся отделочные работы в гимназии №11, в которую 1 сентября придут дети, активно восстанавливаются городские дороги.
Депутат Константин Ткачев из фракции КПРФ тоже побывал в Стаханове, но до этого посетил Краснодон, а после — Донецк. В Краснодоне, «шефом» которого является Тюменская область, Ткачев посетил памятные места, связанные с «Молодой гвардией» — подпольной организацией, действовавшей там во время Великой Отечественной войны.
«Конечно, эмоциональное впечатление очень сильное, на грани потрясения», — признался депутат.
В Стаханове Ткачев посетил все те же гимназию и МФЦ.
«К 1 сентября школа должна быть открыта, но строители чуть-чуть не успеют, срок немного сдвигается, — уточнил депутат. — Но строительство идет очень активно, приступили уже к наружной отделке. Порядка 30 человек там сейчас работает, подрядчик оценивается положительно. Каждый день на объект приезжают представители Фонда капитального ремонта Омской области, который курирует это направление, общаются с подрядчиком, указывают на недочеты, заставляют переделывать то, что не удовлетворяет специалистов. И в школе, и в МФЦ работа кипит…»
По словам Ткачева, в прошлом году омичи отремонтировали в Стаханове один МФЦ. Этот второй. При этом, по словам депутата, масштаб восстановительных работ, которые предстоят в будущем, впечатляет. К тому же в городе до сих пор случаются «прилеты», на улицах можно увидеть сгоревшую технику, гильзы и даже неразорвавшиеся снаряды (у саперов нет времени и сил на все).
В завершение поездки Ткачев побывал в Донецке, а потом у города Волноваха передал привезенный из Омска ценный груз — подарки от предпринимателей с Ленинского рынка, продукты питания и средства гигиены, купленные на деньги избирателей с депутатского округа.
Для депутата ЗС от «Коммунистов России» Владимира Казанина важным пунктом путешествия стала линия боевого соприкосновения в поселке Мироновский. Казанин привез туда разнообразную помощь, которую, по его словам, собирали «различные структуры, депутаты и неравнодушные люди». Самой важной помощью он считает Mavic — ультракомпактный квадрокоптер. Депутат детально расспросил военных, чтобы узнать, в чем они больше всего нуждаются и на что нужно обратить внимание людям, продолжающим собирать помощь.
Дальше путь депутата лежал в Стаханов. Казанин посетил все тот же МФЦ, который сейчас ремонтируют (местные рассказали ему, что единственный МФЦ, работающий сейчас, слишком загружен), посмотрел, как меняют систему отопления в школе в Ирмино (это город рядом со Стахановым, подчиненный Стахановскому горсовету).
«Стахановцы ценят внимание омичей, — констатирует депутат. — Работающие здесь подрядчики представляют различные регионы России: и с Кавказа, и со средней полосы, и с юга России, и из Сибири. Все вместе восстанавливают республику, и люди это очень ценят. Созидание и труд на благо новых регионов России поучительны и для нас с вами. У нас тоже есть много вопросов, где не только нужно требовать что-то от управляющих компаний и ресурсников, но и самим участвовать в работе. В сотрудничестве Омска со Стахановым вырабатывается новая методология решения проблем…»
Казанин посетил и Мариуполь, отметив, что этот город на берегу Азовского моря восстанавливается после трагических событий 2022 года.
«Движение на дорогах оживленное, — отметил он. — Огромное количество людей возвращается в город или только сюда приезжает. Южный город оживает. Это очень важно для развития экономики Мариуполя и всей Новороссии».
Много раз ездил в новые регионы и Вадим Бережной, глава фракции «Единой России». При этом занимался он не только доставкой гуманитарных грузов и инспекцией разного рода объектов: как главный врач клинического медико-хирургического центра минздрава Омской области депутат возглавил делегацию омских медиков, поехавших в Луганск, чтобы наладить помощь местным жителям. Бережной лично занимался лечением.
Стоит отметить, что пациентов, нуждавшихся в сложной операции, Бережной и его коллеги вывозили в Омск, чтобы здесь, в КМХЦ, оказать им всю возможную помощь.
Поездки депутатов в новые регионы будут продолжаться. Можно надеяться, что они помогут восстановлению на этих территориях нормальной жизни.