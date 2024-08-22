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В Челябинской области планируют построить АЭС

22 августа 2024, 05:52
В поселке Метлино, который находится в Озерском городском округе, планируют построить атомную электростанцию «Южноуральская АЭС». Проект «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года» появился на портале планирования развития энергосистем.

На данный момент нет подробностей о дате строительства. АЭС должна будет иметь два энергоблока типа РБН с мощностью 2510 МВт к 2042 году. В целом по России к этому времени должны появиться 11 новых больших и малых атомных электростанций.

УралПолит.Ru проверил данную информацию. Действительно, к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергии до 2042 года, в приложении №4 указан перечень планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию атомных электростанций, где фигурирует «Южноуральская АЭС».

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