В Челябинской области планируют построить АЭС

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:53
На данный момент нет подробностей о дате строительства. АЭС должна будет иметь два энергоблока типа РБН с мощностью 2510 МВт к 2042 году. В целом по России к этому времени должны появиться 11 новых больших и малых атомных электростанций.
УралПолит.Ru проверил данную информацию. Действительно, к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергии до 2042 года, в приложении №4 указан перечень планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию атомных электростанций, где фигурирует «Южноуральская АЭС».