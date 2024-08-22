Молодежь из 47 стран участвует в финале конкурса «КАРДО» на Ставрополье

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 20:02
Updated Сегодня, 20:02
Конкурс «КАРДО» был учрежден в качестве проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и общественной организации «Улицы России». Он проходит на Ставрополье в течение семи лет и с каждым годом становится все известнее в России и за рубежом, объединяя вокруг нашей страны как соотечественников, так и иностранную молодежь, сообщает newstracker.ru.
Чтобы поучаствовать в «КАРДО» этим летом, в Ставропольский край съехались 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов, художников из 47 стран. География инициативы постоянно растет: только за год число стран-участниц почти удвоилось. Примечательно, что впервые в гранд-финале конкурса будут участвовать граждане Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили, Новой Зеландии.
В приветственной речи к гостям и участникам Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров упомянул, что даже на фоне возросшего иностранного давления на Россию и попыток изолировать нашу страну от мира, к нам все равно прибывает множество молодежи со всех уголков планеты. Это доказывает, что Россию нельзя «отменить». Глава региона отметил, что часть из них посетили Россию впервые, но некоторые приезжали ранее. Владимир Владимиров выразил надежду, что «КАРДО» поможет увидеть нашу родину во всей красе.
Он подчеркнул, что спорт и творчество способны сплотить людей, найти больше единомышленников.
Было сказано, что именно Ставропольский край сейчас выступает одним из главных отечественных патриотических центров и крупнейшей площадкой для привлечения детей и молодежи.
Регион стремится всесторонне помогать в запуске и реализации молодежных инициатив благодаря привлечению бюджетов всех уровней, а также успешной реализации краевых госпрограмм.
«Мы — за то, чтобы молодёжь находила себя — в спорте, творчестве, науке. И „КАРДО“ этому запросу отвечает. Такие проекты всегда будут находить у нас поддержку», — заявил глава региона.
За минувшие семь месяцев участники «КАРДО» смогли пройти отборочные туры, состязания, спортивные квалификации, региональные и национальные финалы. На Ставрополье прибыли наиболее достойные представители уличной культуры и спорта, чтобы определить финалистов. За три конкурсных дня выберут победителей в 11 номинациях, включая хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, диджеинг. Кроме того, участников пригласят посетить образовательные мероприятия. Конкурс завершится в воскресенье, 25 августа, церемонией награждения.