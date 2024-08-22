Молодежь из 47 стран участвует в финале конкурса «КАРДО» на Ставрополье

В приветственной речи к гостям и участникам Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров упомянул, что даже на фоне возросшего иностранного давления на Россию и попыток изолировать нашу страну от мира, к нам все равно прибывает множество молодежи со всех уголков планеты. Это доказывает, что Россию нельзя «отменить». Глава региона отметил, что часть из них посетили Россию впервые, но некоторые приезжали ранее. Владимир Владимиров выразил надежду, что «КАРДО» поможет увидеть нашу родину во всей красе.