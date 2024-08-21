Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК

Аналитики АКРА посчитали необходимым отметить тенденцию к сохранению положительной динамики эффективности деятельности ВСК в 2023 году и в первом полугодии 2024 года по сравнению с предыдущими периодами. Так, страховой портфель Компании в non-life сегменте в 2023 году увеличился на 32%, а в 2024 году продолжает расти более, чем на 20%. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) в 2023 году составил 0,97 и сохраняется на указанных значениях в 2024 году.